O nouă ediție a Zilelor „Mitropolit Veniamin Costachi” la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț

Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț și-a cinstit patronul cultural în perioada 8-9 decembrie, organizând Zilele „Mitropolit Veniamin Costachi”.

Seria de manifestări a debutat luni cu Sfânta Liturghie și slujba Parastasului pentru marele ierarh și pentru membrii familiei sale, deoarece, în 18 decembrie 2025, comemorăm 179 de ani de la mutarea la cele veșnice a ierarhului, iar în iar în 20 decembrie se împlinesc 257 de ani de la nașterea sa.

Slujbele au fost oficiate de Arhim. Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, împreună cu Arhim. Hariton Negrea, starețul Mănăstirii Petru Vodă, și părinți profesori de la seminar.

La finalul slujbei de pomenire, pr. prof. dr. Viorel Laiu, directorul seminarului, a amintit momente esențiale din viața și activitatea celui supranumit „luminătorul Moldovei”.

„Mitropolitul Veniamin Costachi rămâne pentru noi chipul luminos al ierarhului cărturar, care a înțeles că viitorul Bisericii și al neamului se clădește prin școală, prin cultură și prin formarea unei tinere generații așezate în adevăr și responsabilitate”, a spus părintele profesor.

„Prin întreaga sa lucrare, marele Mitropolit Veniamin a dăruit Moldovei nu doar tipărituri și reforme, ci conștiința că educația este o slujire sfântă; de aceea, Seminarul care îi poartă numele se simte chemat să ducă mai departe, cu deplină conștiință misionară, acest tezaur primit de la patronul său cultural.”

Rugăciunea a fost urmată de inaugurarea a două expoziții: una cu lucrări ale elevilor instituției și dedicată Anului omagial-comemorativ 2025 în Patriarhia Română și cealaltă dedicată Mitropolitului Veniamin Costachi și renașterii culturale din Moldova prin tipărirea de cărți de cult.

Programul primei zile s-a încheiat în sala de festivități a seminarului, unde Arhim. Mihail Daniliuc a susținut o prelegere despre viața și activitatea Mitropolitului Veniamin Costachi.

Rodul bun, mărturie despre rădăcini sănătoase

A doua zi a debutat cu slujba de Te Deum oficiată de Părintele Mihai Zvorăște de la Centrul Eparhial din Iași împreună cu părintele director Viorel Laiu și cu alți preoți profesori – atât de la Seminarul Mănăstirii Neamț, cât și profesori invitați de la mai multe seminarii din țară.

Participanții s-au reunit apoi în sala de festivități a seminarului, unde inspector Mihai Giosan a transmis felicitările și aprecierile Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru Zilele Veniamin Costachi, iar profesorii de la seminariile din țară au transmis câte un mesaj.

A urmat conferința susținută de părintele Mihai Zvorăște, „Elevul seminarist, bucurie pentru familie, Biserică și Țară”, și Simpozionul „Rădăcini care dau rod. Școlile care ne-au crescut și oameni de lumină care le-au cinstit”, în cadrul căruia 26 de elevi de la cele 11 seminarii teologice participante au susținut referate.

„Zilele Mitropolit Veniamin Costachi ne-au reamintit că nimeni nu crește singur și că fiecare rod bun este, în cele din urmă, o mărturie despre rădăcini sănătoase”, transmit organizatorii.

„Tot ce au sădit profesorii în noi – cunoștințe, credință, caracter – rămâne ca o lumină călăuzitoare. Datoria noastră este să folosim această lumină și să o transmitem mai departe, devenind noi înșine rădăcini care dau rod spre binele generațiilor viitoare.”

Zilele „Mitropolit Veniamin Costachi” la Seminarul Teologic Ortodox al Mănăstirii Neamț au ajuns anul acesta la a opta ediție.

Sursa foto: Doxologia.ro