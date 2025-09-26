Zilele Iașiului: În centrul manifestărilor se află sărbătoarea Sfintei Parascheva

Primăria Municipiului Iași organizează anul acesta ediția cu numărul 34 a Zilelor Iașiului între 8 și 17 octombrie. În centrul manifestărilor se află sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, hramul Catedralei Mitropolitane.

Pelerinii care vor veni la Iași se vor putea închina nu doar la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, ci și la un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse din Grecia.

În apropierea sărbătorii Sfintei Parascheva se va desfășura procesiunea „Calea Sfinților”, iar Sfânta Liturghie de hram va fi oficiată pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, anunță Primăria Municipiului Iași.

În sprijinul pelerinilor vor fi oferite ceaiuri calde și masa din data de 14 octombrie, după Sfânta Liturghie.

În perioada 11-15 octombrie se vor desfășura târgul de blănuri și cel de toamnă, sărbătoarea vinului și parcul de distracții.

