Zece sfaturi ale monahului Filotheu Bălan pentru tinerii de astăzi

Monahul Filotheu Bălan, de la Mănăstirea Petru Vodă, a transmis zece sfaturi pentru tineri, în contextul întâlnirilor adolescenților ortodocși din aceste zile și nu numai.

În primul rând, a scris părintele pe pagina sa de facebook, este important ca tinerii să citească Noul Testament cu atenție, „iar unde nu înţelegeţi să căutaţi explicaţiile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe”.

Iată cele zece sfaturi trimise de monahul Filotheu:

1. Să citiți Noul Testament cu atenție, iar unde nu înțelegeți să căutați explicațiile Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe.

2. Să știți că puterile sufletului sunt fie trei – partea raţională, partea doritoare şi partea mânioasă; sau, după altă împărțire, minte, cuvânt şi duh -, fie cinci – mintea (νοῦς), cugetul (διάνοια), părerea (δόξα), închipuirea (φαντασία) și simțirea (αἴσθησις).

3. Gândurile pot veni de la trup, de la duhurile răutății sau de la Dumnezeu. Nu există o altă sursă a lor şi ele nu exprimă esența persoanei înseși, ci sunt exterioare. Doar elaborarea lor este personală. Gândurile sunt începătură a virtuți sau a păcatului.

4. Starea de har se manifestă prin: „dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția” (Galateni 5:22-23) şi se manifestă prin pace lină, detașare de simțuri, limpezime a gândirii, dragoste curată şi egală pentru toţi,

înțelegere a lucrării Mântuitorului Iisus Hristos, evlavie nemăsurată pentru Maica Domnului, conștiința propriei păcătoșenii, recunoștință pentru binefacerile lui Dumnezeu, cumințenie, îndelungă răbdare.

5. Starea care pare a fi de har dar nu este se observă prin: senzații în trup, agitație mentală, îndrăzneala de a tâlcui Scriptura după propria minte și relativizarea Scripturii, îndrăzneala de a face pogorăminte faţă de porunci și canoane în privința propriei persoane sau a altora, falsa pace (detectabilă prin lipsa de empatie / nesimțire / nepăsare față de durerile și necazurile aproapelui), credința în vise şi în coincidențe şi deja-vu-uri, nervozitate şi tulburare, idolatrizarea duhovnicului (în loc de evlavia curată), asceza și râvnă fără discernământ și cele asemenea acestora găsite în Filocalie.

6. Învățăturile ideologiilor și cele ale altor credințe care ajung la urechile voastre trebuie întotdeauna respinse prin cunoașterea Evangheliei şi a Sfinților Apostoli și a Sfinților Părinți. Cercetați şi învățăturile Sfinților români, nu doar pe cei de alte nații, dacă vreți să fiți în Adevăr.

7. Trupul este făcut de Dumnezeu pentru a deveni biserică a Sa, precum și devine prin Sfântul Botez și lucrarea poruncilor Sale („Nu știți, oare, că voi sunteți templu al lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteți voi.” 1 Corinteni 3:16-17). Trupul este o taină, mai ales prin întruparea Mântuitorului nostru.

8. Toate metodele de așa-zisă contracepție promovate în societate nu sunt propriu-zis contraceptive. Singura adevărată metodă de contracepție este abstinența / înfrânarea. Pastilele nu sunt contraceptive, ci avortive, sterilizante şi cancerigene. Restul metodelor sunt păcate înfierate de Dumnezeu în toată Sfânta Scriptură. Avortul este dublă ucidere (pruncul nenăscut are şi suflet, şi trup, totdeodată; iar prin uciderea pruncului se omoară şi sufletul mamei, care va suferi toată viața chinurile conștiinței). Înfrânarea este mult ajutată de post şi de metanii şi mai ales de Sfintele Taine.

9. Implicarea în activitățile sociale trebuie să vină din echilibru sufletesc, discernământ şi compasiune, adică nici din activism fanatic, nici din ascultare tîmpă – ambele extreme vin din necunoașterea credinței creștine. Toată implicarea socială trebuie făcută din rugăciune şi cu rugăciune, iar nu cu scopul de slavă deșartă prin cultura virtuală – selfie-uri, like-uri (care sînt infirmarea poruncii Domnului să nu știe stânga ce face dreapta – Matei 6:3).

10. Să știi şi să crezi că iubește Dumnezeu şi că ai un rost pe lume şi o chemare sfântă în planul lui Dumnezeu, indiferent de discursurile nihiliste pe care le auzi de pretutindeni.

Monahul Filotheu Bălan

Monahul Filotheu Bălan este absolvent al Facultăților de Informatică și Teologie din cadrul Universității Bucureşti. În 1996 s-a închinoviat la Mănăstirea Sihăstria, sub îndrumarea Sfinților Cleopa Ilie şi Ioanichie Bălan, iar apoi a mers la Mănăstirea Petru Vodă unde s-a bucurat de îndrumarea Arhimandritului Justin Pârvu.

De-a lungul următorilor 26 de ani s-a ocupat cu cercetarea fondului patristic paisian pe două ramuri – teologic și muzical –, cu binecuvântarea şi sprijinul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Foto credit: Arhivă / Arhiepiscopia Târgoviștei