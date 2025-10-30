Zece ani de la tragedia Colectiv: Rugăciune pentru tinerii care „nu vor apuca niciodată să îmbătrânească”

O slujbă de pomenire pentru victimele incendiului din clubul Colectiv a fost oficiată joi la troița ridicată în fața fostului club, în contextul împlinirii a zece ani de la tragedie.

Slujba de pomenire a fost săvârșită de la ora 10:30, în zona de acces Fabrica Pionerul – Parcul Bucur din sectorul 4 al Capitalei, de către un sobor de preoți de la cimitirele de stat, condus de părintele Ionuț Bărbulescu, protopop al Sectorului 4 din Capitală.

„Am oficiat slujba parastasului pentru tinerii care nu au apucat și nu vor apuca niciodată să îmbătrânească”, a spus părintele protopop.

„Ne-am rugat ca Dumnezeu să-i așeze acolo unde este, așa cum spun rugăciunile Bisericii, fericirea cea neîmbătrânitoare, în împărăția Sa”, a adăugat părintele.

În apropiere, în Biserica „Sfântul Nicolae” – Broșteni, a fost oficiată anterior Sfânta Liturghie.

Memorie vie

Astfel de slujbe de pomenire sunt oficiate anual, încă din 2015, pentru a păstra vie memoria celor 64 de tineri care și-au pierdut viața.

Printre primii care au ajuns la locul tragediei în noaptea de 30 spre 31 octombrie 2015 s-a numărat și un preot ortodox, părintele Vasile Bîrleanu, slujitor la Capela ISU – Dealul Spirii, care a acordat sprijin victimelor și salvatorilor.

Biserica a sprijinit material supravieţuitorii de la Colectiv, oferind alimente şi produse sanitare în patru spitale din Bucureşti. Victimele şi familiile lor au primit și ajutor financiar, atât prin Arhiepiscopia Bucureştilor, cât şi prin celelalte eparhii.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu