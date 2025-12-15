PS Timotei a vizitat șantierul noii biserici din Burgos, Spania, și a participat la festivalul de colinde al parohiei

Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei a petrecut ziua de duminică la Burgos, Spania, unde a vizitat șantierul noii biserici parohiale și a participat la concertul de colinde organizat de comunitatea ortodoxă din localitate.

Preasfințitul Părinte Timotei a oficiat Sfânta Liturghie, prilej cu care l-a înaintat la rangul de sachelar pe Părinte Paroh Dănuț Mureș, apoi a vizitat șantierul noii biserici.

În a doua parte a zilei, parohia a organizat Festivalul de colinde și obiceiuri de Crăciun „Bun ești, Doamne, Bun!”.

Românilor din Burgos li s-a alăturat Grupul „Sfântul Filimon” din București, condus de Gabriel, fiul Părintelui Ion Răducu, parohul român din Pamplona.

Manifestarea a fost deschisă de Preasfințitul Părinte Timotei care a vorbit despre semnificația colindelor în tradiția românească și rolul lor în pregătirea spirituală pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.

Episcopul Spaniei și Portugaliei a subliniat că, prin colind, creștinii nu doar vestesc Nașterea Domnului, ci Îl duc simbolic pe Hristos în casele și sufletele oamenilor.

La eveniment au fost prezenți Don José Luis Cabria Ortega, delegat episcopal pentru ecumenism și dialog interreligios al Bisericii Catolice, Bianca Miruna Gavriliță, Consulul General al României la Bilbao, și Yolanda Barriusu Munguia, viceprimarul din Burgos.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei