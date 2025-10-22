Pr. prof. Vasile Gordon: Simion Mehedinți a sprijinit Catehetica Ortodoxă ca nimeni altul

Părintele profesor Vasile Gordon, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, a subliniat sâmbătă, în cadrul unei conferințe dedicate lui Simion Mehedinți, că marele geograf și pedagog român a sprijinit Catehetica Ortodoxă ca nimeni altul.

Conferința a făcut parte din cea de-a 35-a ediție a Zilelor „Simion Mehedinți”, și s-a desfășurat la Soveja, localitatea natală a savantului, reunind profesori și cercetători din întreaga țară.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Personalului Didactic „Simion Mehedinți”, Societatea Română de Geografie-Filiala Vrancea și Muzeul Vrancei și a inclus conferințe, lansări de carte și evocări dedicate operei marelui om de cultură.

„Am vorbit în cadrul conferinței despre modalități de receptare și de valorificare a operei creștin-pedagogice a lui Simion Mehedinți”, a precizat părintele profesor pentru Agenția de știri Basilica.

Evidențiind dimensiunea spirituală a activității marelui savant, părintele a adăugat: „Simion Mehedinți, care era geograf, savant, academician, și-a făcut timp și pentru educația religioasă a poporului”.

Părintele a subliniat, totodată, importanța operei lui Simion Mehedinți pentru formarea religioasă, afirmând că „Simion Mehedinți a făcut mult pentru educația religioasă a poporului român”.

Geograf, academician și catehet

Simion Mehedinți (1868-1962) a fost unul dintre cei mai importanți geografi și pedagogi români, originar din Soveja, județul Vrancea. Provenit dintr-o familie de dascăli și preoți, el s-a remarcat prin pasiunea pentru învățătură și explorare, sprijinit de profesori ca Titu Maiorescu sau Alexandru Odobescu, care i-au orientat cariera spre geografie și educație.

Simion Mehedinți a pus bazele geografiei moderne în România, fiind membru al Academiei Române și director al revistei „Convorbiri literare”.

Pe lângă activitatea sa științifică și pedagogică, Simion Mehedinți s-a implicat activ în promovarea educației religioase a poporului român. A înființat revista „Duminica poporului” în perioada 1914-1933, o publicație cu scop catehetic, menită să întărească formarea morală și credința creștină a cititorilor, în special din mediul rural.

Foto credit: Facebook / Muzeul Vrancei