Începe perioada vacanței intermodulare școlare din luna februarie

Marți a început oficial intervalul în care elevii pot avea o săptămâna de vacanță, în funcție de decizia fiecărui inspectorat școlar județean.

Potrivit Ministerului Educației, această vacanță școlară intermodulară poate fi stabilită în oricare dintre săptămânile cuprinse în perioada 9 februarie – 1 martie.

Următoarea vacanță școlară va începe pe 4 aprilie și se va încheia pe 14 aprilie.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară până pe 3 aprilie, în baza deciziilor luate de unitățile de învățământ.

Structura anului școlar 2025 – 2026

Anul școlar 2025-2026 este structurat pe parcursul a 36 de săptămâni de cursuri, organizate în cinc module de învățare, separate de cinci vacanțe, astfel:

Modulul 1: 8 septembrie 2025 – 24 octombrie 2025;

Vacanță: 25 octombrie 2025 – 2 noiembrie 2025 (Vacanța de toamnă).

Modulul 2: 3 noiembrie 2025 – 19 decembrie 2025;

Vacanță: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026 (Vacanța de iarnă).

Modulul 3: 8 ianuarie 2026 – 13/20 februarie 2026 (data finală depinde de decizia

inspectoratelor școlare județene pentru vacanța de schi);

Vacanță: O săptămână în perioada februarie 2026 (Vacanța de schi cu perioada specifică fiecărui județ în parte).

Modulul 4: 23 februarie/2 martie 2026 – 3 aprilie 2026;

Vacanță: 4 aprilie 2026 – 14 aprilie 2026 (Vacanța de Paști).

Modulul 5: 15 aprilie 2026 – 19 iunie 2026;

Vacanță: 20 iunie 2026 – 6 septembrie 2026 (Vacanța de vară).

Pentru clasele a XII-a (zi), a XIII-a (seral/frecvență redusă), anul școlar are 34 de săptămâni și se încheie la 5 iunie 2026, iar pentru clasa a VIII-a are 35 de săptămâni și se încheie la 12 iunie 2026.

