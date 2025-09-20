Tronos Junior a început Liturghia Copiilor. Proiectul își propune să cheme copiii spre Hristos, spune Arhid. Mihail Bucă

Prima activitate din proiectul Liturghia Copiilor a avut loc sâmbătă la Catedrala Mitropolitană „Sf. Spiridon” – Nou din Capitală. Grupul psaltic Tronos Junior, condus de Ioan Balaban, și Arhid. Mihail Bucă au oferit alternativ răspunsurile liturgice.

Grupul psaltic pentru copii își propune ca acest proiect să apropie copiii de dimensiunea liturgică a Bisericii și să fie un exemplu de activitate educativă.

„Putem spune că astăzi am simțit cel mai bine cuvintele Mântuitorului care spun: Lăsați copiii să vină la Mine. Chiar dacă sunt de ceva ani în Biserică, sensul acestor cuvinte l-am înțeles mai bine ca oricând astăzi, când zeci de copii de la Tronos Junior, de la grupul nostru mai mic să spunem, au venit la Hristos”, a transmis Arhid. Mihail Bucă pentru Basilica.ro.

„Au venit la Liturghie, acolo unde s-au împărtășit de Hristos, iar o mare parte dintre ei s-au împărtășit și cu Hristos. Ce este mai mare bucuria? Ca și copiii să participe acolo unde Hristos îi cheamă, aduși de părinții lor, bineînțeles. Dar, de fapt, cei mici provoacă generația lor de copii să participe la slujbe.”

A fost aleasă ziua de sâmbătă, pentru că este o zi mai liberă pentru copii. Iar Biserica „Sfântul Spiridon cel Nou”, Catedrala Mitropolitană, a fost aleasă pentru rezonanța ei deosebită, explică protopsaltul Catedralei Patriarhale și conducătorul Grupului psaltic Tronos.

„Starea lor a fost trăită și bucuria percepută și trăirea au fost pe măsură. Părinții s-au bucurat foarte mult, pentru că acest proiect, cum îi spunem noi – dar eu nu pot să-i spun că este un proiect, această stare – va continua”, relatează Părintele Arhidiacon Mihail Bucă.

Proiectul va continua și în alte biserici din Capitală. Cât mai mulți copii sunt invitați să participe și să asculte slujbele unde va cânta Tronos Junior, grup format din copii ca ei.

Proiectul își propune „să cheme copiii din diferite parohii spre Hristos. Copiii, văzând exemplul lor, cu siguranță vor veni mai des la biserică”, spune protopsaltul Catedralei Patriarhale. „Dacă reușim ca această generație să o orientăm către Biserică, atunci nu este pierdută o altă generație.”

Arhid. Mihail Bucă i-a mulțumit lui Ioan Balaban, coordonatul Tronos Junior, care face o muncă foarte dificilă, de coordonare și motivare a tinerilor membri ai grupului psaltic pentru copii.

Sursa foto: Arhid. Mihail Bucă