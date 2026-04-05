Trinitas TV transmite LIVE Denia din Sfânta și Marea Luni duminică, de la ora 17:00, pe Youtube și pe paginile de Facebook Trinitas TV, Radio Trinitas și Agenția de știri Basilica.

În Denia din Sfânta și Marea Luni, se face pomenire de fericitul Iosif cel preafrumos, fiul patriarhului Iacov, și de smochinul neroditor care s-a uscat prin blestemul Domnului.

Asemănarea dintre suferințele lui Iosif și cele ale lui Iisus este foarte mare, dacă vedem duhovnicește că stăpânirea lui Iosif peste Egipt era o preînchipuire a biruinței lui Iisus asupra păcatelor lumii, iar grâul oferit celor flămânzi era o preînchipuire a Sfintei Euharistii, explică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în volumul Foame și sete după Dumnezeu, Ed. Basilica, București, 2010.

Fiecare suflet lipsit de roadă duhovnicească este un smochin neroditor, mai explică Preafericirea Sa în același volum.

Ce sunt Deniile

Deniile sunt slujbe de dimineață care se oficiază în seara zilei precedente, ca o prelungire a stării de veghe.

În cadrul Deniilor din Săptămâna Patimilor sunt rememorate ultimele zile din viața pământească a Mântuitorului, respectiv prinderea, judecarea, răstignirea și îngroparea.

Deniile din Săptămâna Mare vor începe la ora 17:00 la Catedrala Patriarhală.

Sursa foto: Ziarul Lumina