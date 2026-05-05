Tineri din Sibiu au participat la o sesiune de formare despre gestionarea conflictelor

Tineri din Sibiu au participat la finalul săptămânii trecute la o sesiune de formare despre gestionarea conflictelor, găzduită de Centrul pastoral-misionar „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” de la Păltiniș.

Acțiunea face parte din programul anual de formare al Organizației Tinerilor din Sibiu (OTS), un demers educativ care, de o perioadă de cinci ani, marchează parcursul de dezvoltare al asociației.

Ediția a reunit aproximativ 40 de participanți, activitățile fiind coordonate de formatorul Cătălin Bîrsan. Programul a debutat cu o drumeție, urmată de sesiuni de autocunoaștere. Evenimentul a inclus și momente de rugăciune.

Prin exerciții interactive, tinerii au explorat dinamica relațiilor interumane și responsabilitatea personală în gestionarea acestora. Folosind exemple concrete și metode inspirate din psihologia relațiilor, organizatorii au evidențiat importanța asumării propriului rol în relațiile cu ceilalți.

Mărturii despre activități

Participanții au remarcat impactul experienței asupra propriei dezvoltări. „Am învățat că relațiile cu cei din jur pornesc, în primul rând, de la mine și de la felul cum mă simt eu cu mine”, a mărturisit Carmen Afilipoaie, membră a organizației.

La rândul său, Sofia Nicolae, elevă, a subliniat utilitatea activităților: „Am învățat cum putem remedia conflictele și îmbunătăți relațiile dintre noi, prin activități creative și interesante”.

Înființată în anul 2010, Organizația Tinerilor din Sibiu reunește elevi, studenți și tineri profesioniști, promovând valorile credinței, prieteniei și tradiției, sub coordonarea profesoarei Carmen Mihaela Jinariu.

Foto credit: Mitropolia Ardealului