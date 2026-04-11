Theodora Moisescu: „Trăită autentic, viața în doi – ca soție de diacon sau de preot – poate deveni, în timp, o formă de rai pe pământ”

Theodora Moisescu este soție de diacon, mamă și profesoară de limba germană. Născută în Germania, într-o familie româno-germană, a venit în România la 18 ani pentru studii și a ales să rămână în Timișoara.

A absolvit Facultatea de Sociologie și Psihologie a Universității de Vest din Timișoara, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, iar astăzi îmbină viața de familie cu activitatea profesională și slujirea în comunitate.

Alexandra Nadane: Ce înseamnă pentru dumneavoastră că soțul este diacon și că sunteți mamă?

Theodora Moisescu: Ca orice fată, visam la familia mea. Nu știam exact cum va arăta, dar știam că Dumnezeu trebuie să fie punctul comun al relației, pentru ca aceasta să poată funcționa. Bunul Dumnezeu, cunoscând neputințele și problemele mele, mi l-a trimis pe soțul meu – un dar minunat pentru mine, împlinind chiar și lucruri pe care nu știam că mi le-aș putea dori.

În același timp, mi-a fost dăruit și acest rol de diaconiță, pe care îl înțeleg ca pe o chemare la o apropiere mai profundă de Biserică, la o lucrare interioară care trebuie luată în serios și la o șansă de a-I sluji lui Dumnezeu. Prin sprijinul oferit soțului meu, încercăm, după putere, să contribuim la binele comunității.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, am fost binecuvântați cu doi copii minunați, iar al treilea urmează să se nască. Acest rol nou a fost, desigur, o provocare, dar mai ales o binecuvântare. Prin maternitate primim ocazia de a ne depăși pe noi înșine, de a ne vedea așa cum suntem, cu imperfecțiunile noastre, și de a încerca, cu ajutorul lui Dumnezeu, să le transformăm în bine.

Fiecare copil aduce o bucurie imensă și, în același timp, lecții de învățat. Este un dar de la Dumnezeu pentru părinții săi. Fiecare viață este un univers în sine, din care putem învăța continuu despre noi, despre lume și despre Dumnezeu.

A.N.: Care sunt bucuriile și provocările acestor roluri, mai ales în raport cu societatea și profesia?

T.M.: În cazul meu, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu am simțit dificultăți majore din punct de vedere social sau profesional. Cred că depinde mult și perspectiva din care privim lucrurile, pentru a rămâne cât mai liniștiți în fața a ceea ce vine din exterior.

Pentru mine, comparația, în sens bun, este o modalitate de echilibrare. Când simt că ceva este nedrept, mă gândesc la alte situații mult mai grele – la femei aflate în crize profunde sau care trec prin traume reale. Astfel, chiar dacă întâmpin dificultăți punctuale și mă întristez, încerc să îmi amintesc că Dumnezeu a fost bun cu mine și mi-a oferit mai degrabă șanse decât greutăți.

Marea bucurie este faptul că pot fi atât de aproape de Biserică și că pot ajuta dintr-o perspectivă diferită.

A.N.: Ce modele vă inspiră?

T.M.: Biserica este cu adevărat bogată în modele. Sfintele mame ale Sfinților Trei Ierarhi – Sfânta Antuza, Sfânta Nona și, mai ales, Sfânta Emilia – mi se par exemple de viață deosebit de puternice și variate.

Situațiile prin care au trecut sunt foarte diferite: de la infertilitate și dorința de a avea copii, până la viața de preoteasă, văduvie, dificultăți în familie sau pierderea unui copil sau a mai multora.

Pentru aproape orice situație de viață, trăire sau frământare, există sfinți de la care putem învăța și cărora le putem cere ajutor. Iar pentru orice mamă, modelul suprem rămâne Maica Domnului, care așteaptă mereu să îi cerem sprijinul.

A.N.: Cum se trăiesc, din interiorul unei familii preoțești, zilele din Săptămâna Mare și Învierea?

T.M.: Aceste zile au o încărcătură aparte și aduc un timp de reflecție. Nu pot spune prea multe, pentru că sunt încă la început și simt că mai am mult de lucrat la mine pentru a trăi aceste zile cu starea potrivită și cu conștiința profundă a iubirii lui Hristos, Care a suferit atât de mult pentru noi.

Pot spune însă că sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dăruit – pentru locul în care sunt și pentru faptul că sunt creștin-ortodoxă. Mă bucur, atât cât pot înțelege, de dragostea și de lumina Lui.

A.N.: Ce gânduri aveți pentru tinerele preotese aflate la început de drum?

T.M.: Le-aș spune să se bucure de darul primit. Este un dar mare, chiar dacă vine la pachet cu încercări. Dacă le privim ca pe oportunități de creștere, putem trece prin ele și chiar să ne maturizăm duhovnicește.

Relația dintre soți este esențială. Nimic din exterior nu ar trebui să tulbure interiorul familiei. Dacă există pace în casă, relația merge bine, copiii cresc mai ușor și într-un climat de iubire, iar soțul are puterea să facă față responsabilităților din afară.

Ca orice lucru valoros, această viață cere jertfă. Dar, trăită autentic, viața în doi – ca soție de diacon sau de preot – poate deveni, în timp, o formă de rai pe pământ.

Foto: Arhiva personală