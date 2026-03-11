Comunitate și comuniune: Tema familiei a fost dezbătută de preoți din Basarabia la o întâlnire de formare

Preoți din Arhiepiscopia Chișinăului și Episcopia Basarabiei de Sud au participat miercuri la o întâlnire de formare la Cahul. În cadrul adunării a fost dezbătută tema pastorației familiei.

Părintele Ilarion Mâță, consilier al Sectorului social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a fost prezent în calitate de formator și a susținut cursul intitulat „Pastorația familiei aflate în situație de dificultate”.

Prezentarea a evidențiat importanța identificării, la nivelul comunității, a familiilor vulnerabile. Totodată, cursul a abordat problematica prevenirii și combaterii violenței în familie, precum și principiile de bază pentru consolidarea relațiilor familiale.

În cadrul sesiunii de formare au fost prezentate modele practice de intervenție și direcții de acțiune menite să sprijine familiile aflate în dificultate, dar și exemple de instrumente practice utilizate în activitatea socială.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Comunitate și Comuniune”, implementat de Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei, în parteneriat cu Catholic Relief Services (CRS).

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului