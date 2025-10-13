Telefonul vârstnicului a aniversat 10 ani de la înființare: Peste 115.000 de apeluri și 22.000 de beneficiari

Telefonul vârstnicului, linia înființată de Fundația Regală Margareta a României, a aniversat 10 ani de la inaugurare. Echipa de asistenți sociali a răspuns la peste 115.000 apeluri, oferind îndrumare și soluții pentru nevoile a mai mult de 22.000 de beneficiari unici din toate regiunile țării, transmite organizația într-un comunicat de presă.

Linia gratuită 0800 460 001 reprezintă un instrument de legătură a seniorilor cu actorii implicați în asistența vârstnicilor, instituții publice, ONG-uri și furnizori de servicii.

Bilanț la 10 ani de activitate

Fundația Regală Margareta a României a realizat un bilanț al celor mai frecvente nevoi exprimate de apelanții numărului gratuit.

8.723 de vârstnici au obținut informații utile și actualizate, precum numere de contact, adrese, recomandări despre asistență medicală la domiciliu.

7.054 de apelanți au găsit la Telefonul Vârstnicului informații despre serviciile disponibile, îndrumare către centre pentru vârstnici și proceduri de îngrijire instituțională

3.605 de seniori cu dificultăți financiare sau materiale au fost direcționați către resurse din comunitate: cantine sociale și organizații care oferă periodic ajutor material.

1.967 seniori au apelat pentru ajutor moral.

1.751 vârstnici se simt încă utili și doresc să rămână activi, iar acest lucru au fost motivați să caute soluții la Telefonul Vârstnicului și astfel au aflat despre acțiuni de voluntariat, activități în cluburi de seniori și ateliere de educație digitală.

„ De 10 ani, sunt sunată săptămână de săptămână de o doamna drăguță care are răbdarea să mă asculte, cu care povestesc din viața mea, care se interesează dacă mai sunt sau dacă mai vorbesc, ca și cum ar fi copilul meu”, este mărturia unui beneficiar.

Telefonul vârstnicului

Telefonul Vârstnicului rămâne o linie gratuită, confidențială și deschisă la nivel național, de luni până vineri între orele 08:00 – 20:00 și sâmbăta între orele 08:00 – 16:00, la numărul 0800 460 001, gestionată de Fundația Regală Margareta a României.

Programul se constituie ca o hartă a serviciilor sociale existente și un centru de consiliere pentru persoanele vârstnice care nu beneficiază de îngrijire rezidențială, asistenții sociali ai liniei telefonice operând cu o bază de date de circa 1.500 de instituții și organizații care oferă multiple servicii prin intermediul angajaților lor în toate punctele de lucru, în sedii mari sau filiale pe care le au în țară, conform obiectului de activitate.

