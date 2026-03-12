Studenții teologi timișoreni au vizitat persoanele private de libertate de la penitenciar

Studenții Facultății de Teologie Ortodoxă din Timișoara au vizitat marți persoanele private de libertate de la penitenciarul din municipiu.

Întâlnirea a debutat cu oficierea Tainei Sfântului Maslu de către preotul capelan Florin Avram, în Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a Penitenciarului Timișoara.

La slujbă au participat deținuți și studenți teologi, care au oferit răspunsurile la strană. După slujbă, studentul Lucian Ușvath, din anul III, a susținut o cateheză despre importanța Sfântului Maslu în viața duhovnicească.

Studenții au vizitat spațiile destinate activităților de socializare ale deținuților, precum biblioteca, sala de conferințe, clubul, studioul TV și studioul de radio.

Vizita s-a încheiat cu un dialog între tineri și persoanele private de libertate, care au dat mărturie despre viața lor.

Potrivit Mitropoliei Banatului, această experiență misionară a fost bine primită de studenții teologi, care au avut astfel ocazia să observe, în mod practic, pe terenul misionar-pastoral, aplicarea cunoștințelor teoretice dobândite la cursul de Misiologie.

Organizatorii întâlnirii și-au manifestat dorința ca în perioada următoare, un grup de persoane private de libertate să viziteze Facultatea de Teologie din Timișoara.

Foto credit: Mitropolia Banatului