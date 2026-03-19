Sprijin pentru educație la Bălți: Eparhia a oferit pachete cu alimente pentru elevii din familii cu venituri modeste

Preasfințitul Părinte Antonie a vizitat miercuri mai multe instituții de învățământ din municipiul Bălți, unde a oferit pachete cu alimente pentru elevii care provin din familii cu venituri modeste.

Episcopul de Bălți a precizat că produsele alimentare provin din ultima donație a Arhimandritului Nicodim Gheorghiţă, stareţul Mănăstirii Hadâmbu din Arhiepiscopia Iașilor.

Din ajutorul oferit de părintele stareț, au fost ajutate aproximativ 300 de familii, prin intermediul mai multor instituții, precum Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bălţi, parohii, primării ale unor localități și școli.

Reprezentanții instituțiilor unde au fost donate produsele alimentare au mulțumit, în numele familiilor beneficiare, celor care au făcut posibil ajutorul.

Părintele stareț oferă tone de alimente și produse de igienă pentru persoanele în dificultate din Episcopia de Bălți prin intermediul Caravanei Milosteniei.

Foto credit: Episcopia de Bălți