Spectacolul „Sonoritățile Infinitului” omagiază pe George Enescu și Constantin Brâncuși la Opera Națională București

Opera Națională din București și Institutul Cultural Român organizează, pe 3 noiembrie, de la ora 19:30, spectacolul „Sonoritățile Infinitului – De la muzica lui George Enescu la muzica lui Constantin Brâncuși”, dedicat celor două mari personalități ale culturii românești, potrivit unui comunicat de presă transmis de ICR.

Evenimentul, structurat în două părți, va include compoziții de George Enescu – între care Rapsodiile Române, Balada, Poema Română și fragmente din Oedipe – precum și piese preferate de Constantin Brâncuși, din repertoriul Mariei Tănase, Django Reinhardt și Cab Calloway, ilustrate live în sand-art de artista Mariana Pachis.

Spectacolul marchează simbolic trecerea de la Anul Cultural George Enescu (2025) la Anul Cultural Constantin Brâncuși (2026), subliniind continuitatea și unitatea spiritului artistic românesc.

Accesul publicului este permis începând cu ora 19:00.

Foto credit: Facebook / Opera Naţională Bucureşti