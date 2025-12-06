Purtarea de grijă a lui Dumnezeu ne dă putere să rămânem pe Cruce: Sinaxă monahală în eparhia Sucevei și Rădăuților

„Să avem nădejde în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Care ne dă putere să rămânem pe Cruce, și să avem mângâierea că această jertfă ne transformă, după cuvântul Sf. Ioan Gură de Aur, în făclii ce luminează fața întregului pământ și ziduri de apărare pentru orașe – rugători și mijlocitori smeriți pentru lumea întreagă”, a spus Arhim. Melchisedec Velnic, Exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, joi, la sinaxa monahală a eparhiei.

Evenimentul a reunit stareții, starețele, egumenii și egumenele mănăstirilor și schiturilor din arhiepiscopie, inclusiv Părintele Exarh Melchisedec Velnic, și Arhimandriții Serafim Grigoraș și Mihail Balan, exarhi zonali. Li s-au alăturat părinți consilieri eparhiali și părinții protoierei de Rădăuți și Fălticeni.

Sinaxa a fost precedată de Sfânta Liturghie oficiată, în Paraclisul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al aceleiași eparhii.

Lucrările, prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, s-au desfășurat apoi în Sala „Pimen Arhiepiscopul” a Centrului Eparhial din Suceava, unde au fost discutate atât aspecte administrative, cât și duhovnicești legate de activitatea monahilor și monahiilor.

Tematica a fost legată de cea a anului 2025, declarat în Patriarhia Română „Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”.

Prelegere despre Mișcarea Rugul Aprins

Invitatul sinaxei a fost dr. Marius Vasileanu, profesor bucovinean de Istoria religiilor, considerat cel mai bun cunoscător al Mișcării „Rugul Aprins”.

Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, a prezentat pe scurt biografia profesională a invitatului, după care acesta a susținut o prelegere despre personalitatea poetului și ziaristului interbelic Sandu Tudor, unul dintre inițiatorii Rugului Aprins de la Mănăstirea Antim, devenit ulterior Ieroschimonahul Daniil de la Rarău, mărturisitor în temnițele comuniste.

A fost adus în atenție aportul Bucovinei la Rugul Aprins și au fost creionate portretele părinților Haralambie și Vasile Vasilache în contextul întâlnirilor Rugului Aprins, precum și viața altor personalități care au îmbogățit cultura creștină și Biserica noastră.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic i-a oferit invitatului o nouă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Ordinul „Ieroschimonah Daniil Sandu Tudor” pentru mireni, în semn de „prețuire și încurajare pentru strădaniile depuse pentru cinstirea eroilor mărturisitori care s-au jertfit de-a lungul timpului pentru apărarea patriei și a credinței Bisericii Ortodoxe strămoșești, spre pildă și întărire”.

După sesiunea de întrebări, participanții au vizionat un fragment din filmul documentar „Istoria Patriarhiei Române 1925-2025”, produs de Trinitas TV.

Discuții administrative

În a doua parte a întâlnirii au fost expuse propuneri, sugestii și solicitări ale sectoarelor de resort ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților privitoare la activitatea mănăstirilor și schiturilor.

De asemenea, participanții au primit mai multe volume publicate în acest an la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Reflecții duhovnicești

Mulțumind lui Dumnezeu, Maicii Domnului și sfinților, precum și ierarhilor, invitatului și tuturor participanților, Arhim. Melchisedec Velnic a încheiat evenimentul cu o reflecție despre misiunea monahului în lume.

„Vă mulțumim pentru că vă străduiți, fiecare după putere, să călăuziți obștile prin discernământ și cu jertfă. Nu e ușor, căci fiecare viețuitor vine din lume, cu firea și experiența sa de viață, și a fost chemat să meargă pe calea îngustă a urmării lui Hristos”, a spus părintele exarh.

„Aceasta înseamnă, după cuvântul Sfântului Ioan Scărarul, să facă violență neîncetat firii, să își silească mai ales voința să se unească cu Voia lui Dumnezeu. Lepădându-se de sine și dăruindu-se lui Hristos, călugării sunt chemați să trăiască viața monahală ca o Liturghie continuă, o rugăciune neîntreruptă, o pregustare a Învierii. Și atunci, de sus, se coboară harul slujirii fraților întru Hristos.”

„Mulțumim pentru Liturghia pentru neam și țară din mănăstiri, pentru Liturghia în care ne rugăm să mergem pe calea cea frumoasă a sfânt-strămoșilor noștri”, a încheiat Arhim. Melchisedec Velnic.

Foto credit: Cristi Turculeț