Viața Sfintei Cuvioase Matrona a fost tema unui simpozion național desfășurat la Mănăstirea Hurezi

Viața Sfintei Cuvioase Matrona a fost tema unui simpozion național desfășurat marți la Mănăstirea Hurezi din județul Vâlcea. Evenimentul a reunit preoți, profesori de teologie și cercetători din domeniul spiritualității ortodoxe.

Manifestarea culturală s-a intitulat „Lumina smereniei și a rugăciunii în viața Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi” și a urmărit aprofundarea dimensiunilor duhovnicești și ascetice ale vieții sfintei, analizată atât din perspectivă patristică, cât și în contextul tradiției isihaste românești.

În cadrul simpozionului au fost prezentate comunicări dedicate personalității sfintei, contextului istoric în care a trăit și modelului de viață monahală pe care aceasta l-a întruchipat.

Între cei care au susținut prezentări s-au numărat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Arhid. Ioan I. Ică jr. de la Facultatea de Teologie din Sibiu și Pr. Jan Nicolae de la Facultatea de Teologie din Alba Iulia., precum și cercetători din domeniul teologic și istoric, care au contribuit la aprofundarea temei propuse.

Prin caracterul său academic și duhovnicesc, simpozionul a constituit un prilej de aprofundare a valorilor spirituale și de reafirmare a importanței modelelor de sfințenie în viața contemporană.

Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Râmnicului, prin Centrul de Studii Brâncovenești.

Vezi și:

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului