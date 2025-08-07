Sfântul Ioan Iacob, sărbătorit la Mănăstirea Piatra Craiului

Mănăstirea Piatra Craiului, din județul Cluj, și-a sărbătorit hramul, pe Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, marți, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sătmarului.

Programul liturgic a început luni seară, când IPS Andrei a săvârșit slujba Privegherii.

Marți, în ziua praznicului, Mitropolitul Clujului a slujit alături de părintele stareț al Mănăstirii, protosinghelul Antonie Flore și de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a evocat personalitatea Sfântului Ioan Iacob, dar și pe cea a Sfântului Preot Mucenic, Liviu Galaction, arătând că sfințenia este accesibilă oricui, în orice timp și loc ar trăi, arată Mitropolia Clujului.

La Sfânta Liturghie au participat numeroși credincioși, veniți în pelerinaj la așezământul monahal înființat în 1995, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Mitropolit, Bartolomeu Anania.

Foto credit: Mitropolia Clujului