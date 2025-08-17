Sf. Gheorghe Pelerinul a transformat turnul în care a locuit în scară către cer: PS Teofil Trotușanul la Văratec

Zilele de sărbătoare de la Mănăstirea Văratec din județul Neamț au continuat duminică, în ziua de pomenire a Sf. Gheorghe Pelerinul. Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu stareți din Mitropolia Moldovei și alți clerici invitați.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre copilul lunatic vindecat de Hristos la coborârea de pe Muntele Tabor. „Lumea care refuză să asculte cuvântului Dumnezeu și să îl laude pe Dumnezeu este o lume chinuită de același duh mut și surd”, a spus Preasfinția Sa.

„Priviți în jurul dumneavoastră! Mulți semeni de-ai noștri sunt chinuiți de un astfel de duh mut și surd. Însă, împotriva acestei dureri sufletești, există remediu, pentru că Mântuitorul Hristos, chiar prin Sfânta Evanghelie de astăzi, ne spune că prin credință aceasta se poate vindeca.”

Prin această vindecare, demonii pleacă și omul redevine fiul al lui Dumnezeu după har și este îmbrățișat de Dumnezeu, a adăugat Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

Pelerinul este un căutător de Dumnezeu

„Un astfel de exemplu, iubiți credincioși și credincioase, este și sfântul pe care astăzi îl pomenim, Sfântul Gheorghe Pelerinul, care ne-a chemat aici să facem rugăciune și liturghie”, continuat ierarhul.

Preasfinția Sa a subliniat că pelerin înseamnă de fapt căutător de Dumnezeu: „Mergea din sat în sat, din biserică în biserică, rugându-se și învățându-i pe oameni să citească cuvântul Scripturii și mai ales să trăiască creștinește”.

Amintind că sfântul și-a petrecut ultima parte a vieții în turnul Bisericii Sfântului Ioan Domnesc din Piatra Neamț, ctitoria Sf. Voievod Ștefan cel Mare, ierarhul a subliniat cântarea din slujba sfântului, care spune că „a transformat turnul în scară duhovnicească.

„Nu demult, la Prohodul Maicii Domnului, am cântat cu aceleași cuvinte, numind-o și pe Maica Domnului Scară către cer. Mormântul din Ghetsimani s-a făcut pentru Maica Domnului o scară prin care ea a urcat la Fiul ei”, a spus Preasfinția Sa.

„Iată, dragii mei, că drumul deschis de Maica Domnului, numită și Scara către cer, poate să fie urmat de noi, toți. Sfântul Gheorghe este un exemplu în acest sens. El a transformat turnul în care a locuit într-o scară duhovnicească, pentru că rugându-se acolo neîncetat, cerând iertare de păcate, a dobândit Împărăția Cerurilor.”

De ce Sf. Gheorghe Pelerinul odihnește la Văratec

Părintele episcop vicar a amintit și modul minunat în care sfântul și-a ales ca loc al odihnei de veci Mănăstirea Văratec. Trupul său neînsuflețit nu a putut fi dus la Râșca, iar caii au galopat spre Văratec.

„Dacă trupul acestui sfânt ar fi fost dus în altă parte, la mănăstirea care fusese inițial aleasă, probabil că nu ar mai fi existat astăzi un mormânt al lui, pentru că mănăstirea aceea a trecut prin grea urgie” după instaurarea regimului comunist ateu, a explicat ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, stavrofora Iosefina Giosanu, stareța Mănăstirii Văratec, i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul pentru slujire și cuvânt de învățătură, precum și pelerinilor veniți în număr mare și în a treia zi de sărbătoare la mănăstire.

Liturghia a fost urmată de Pomenirea celor adormiți, moment în care soborul s-a deplasat la gropnița de sub altarul bisericii, pentru a înălța rugăciuni pentru monahiile care s-au nevoit de-a lungul timpului la Văratec.

La anul, în 17 august, vor fi cinstite în mod liturgic, pentru prima dată, trei noi ocrotitoare ale mănăstirii recent canonizate: Sf. Cuv. Nazaria și Olimpiada de Văratec și Sf. Cuv. Elisabeta (Safta) Brâncoveanu. Toate trei au fost membre ale obștii mănăstirii.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului