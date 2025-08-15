Sf. Arsenie de la Prislop și Sf. Serafim cel Răbdător, flori din grădina Maicii Domnului: Hramul Mănăstirii Sâmbăta de Sus

Mitropolitul Laurențiu al Ardealului i-a comparat vineri pe Sfinții Arsenie de la Prislop și Serafim cel Răbdător cu două flori din grădina Maicii Domnului.

Cei doi cuvioși canonizați anul trecut au rectitorit Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, care și-a serbat hramul în ziua de pomenire a Adormirii Maicii Domnului.

Slujbele au fost oficiate de Mitropolitul Laurențiu al Ardealului împreună cu Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale și cu Episcopul vicar Ilarion Făgărășanul al Arhiepiscopiei Sibiului.

Li s-au alăturat în slujire Arhim. Calinic Teslevici, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sibiului, Protos. Calist Magyar, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Sibiu, Arhim. Atanasie Roman, Stareţul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, Părintele Cristian Vaida, vicar mitropolitan, Părintele Bogdan Fluieraș, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, și numeroși alți clerici din eparhie.

Sufletul Maicii Domnului la pieptul Mântuitorului

Ziua a început cu slujba de sfințire a apei, oficiată la fântâna din incinta mănăstirii și a continuat cu Sfânta Liturghie, Taina Sfântului Maslu și o slujbă de pomenire la mormintele mitropoliților din incinta mănăstirii.

Cuvântul de învățătură de la Sfânta Liturghie a fost rostit de Părintele Mitropolit Iosif.

„La capătul postului de 14 zile o cinstim pe Maica Domnului cu multă bucurie, pentru că prin adormirea ei ne încredințează și pe noi, cei care rămânem în această lume, că s-a dus să mijlocească pentru fiecare dintre copiii ei, care suntem noi, cei botezați, creștinii, dar nu numai, pentru că ea mijlocește pentru lumea întreagă”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Așa cum vedem în icoana praznicului, Mântuitorul este prezent și ține în mâinile Lui sufletul Maicii Domnului, vedem un pruncușor înfășat în mâinile Lui. Este sufletul Maicii Domnului.”

„Precum El a fost ținut în sânul ei, a venit și El să primească sufletul ei ca pe un prunc curat, nevinovat, în mâinile Lui”, a subliniat părintele mitropolit.

Istoricul Mănăstirii Brâncoveanu

„Mănăstirea aceasta a stat 150 de ani după distrugerea ei de generalul Bucow”, a amintit la final Mitropolitul Laurențiu al Ardealului.

„Pe biserica mănăstirii crescuse un brad mare în acești ani de așteptare, dar izvorul din care am luat acum apă sfințită a rămas ca un semn al continuității credinței. Credința este ca un izvor care curge continuu din cer și din care ne adăpăm sufletele”.

Reconstrucția mănăstirii a fost terminată în 1946, a amintit Mitropolitul Laurențiu al Ardealului.

„Și nu a lăsat Mitropolitul Nicolae Bălan doar clădirea ca să dăinuie, ci a adus aici trei mari personalități, trei monahi: Părintele Arsenie Boca – Sfântul Cuv. Mărturisitor Arsenie de la Prislop și, alături de el, ca prieten, ucenic și împreună-slujitor, a fost alt sfânt, Părintele Serafim Popescu – Sfântul Cuv. Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus”, a relatat părintele mitropolit.

„I-am cunoscut pe amândoi. Lor li s-a adăugat profesorul de Teologie Nicolae Mladin, viitorul Mitropolit al Ardealului. Toți au trudit ca să aducă roade duhovnicești, să crească viața duhovnicească de aici și, mai ales, credința ortodoxă și dragostea față de țară, care să fie puternic apărate în această cetate, încât ea a dăinuit până astăzi.”

Înaltpreasfinția Sa l-a mai amintit și pe vrednicul de pomenire Mitropolit Antonie Plămădeală, care a refăcut incinta.

Sfinții români, flori din grădina Maicii Domnului

„Ne gândim astăzi că Maica Domnului ne-a făcut nouă un mare dar”, a continuat Părintele Mitropolit Laurențiu.

„Dacă mănăstirile noastre, care au în majoritatea lor ca ocrotitoare pe Maica Domnului, sunt numite grădini ale Maicii Domnului, iată că Maica Domnului a ales acum din grădinile sale mai multe flori, încât, în Anul Centenar al Patriarhiei Române, 16 mari personalități au fost trecute în rândul sfinților, între care trei din mitropolia noastră.”

„Ne-a oferit aceste flori, pe Părintele Arsenie și pe Părintele Serafim, pentru ca noi să avem încredere că nu suntem întâmplători în lumea aceasta, nu trăim doar biologic, nu ne îngrijim doar de cele necesare vieții pământești, ci, mai presus de toate, simțim libertatea duhovnicească pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu de la creație”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu.

La hram au fost prezenți numeroși credincioși din toată țara, precum și reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale. Președintele României, Nicușor Dan, aflat într-o vizită privată, a participat împreună cu familia.

Sâmbătă are loc proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus. Cu acest prilej, așezământul monahal a organizat o suită de manifestări culturale și religioase desfășurate pe tot parcursul săptămânii. Program integral se găsește aici.

Foto credit: Ștefan Mărculeț