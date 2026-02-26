Senatul României: 15 iunie ar putea fi Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990

Senatul României a adoptat miercuri un proiect de lege care prevede instituirea, în data de 15 iunie, a Zilei Naționale a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13 – 15 iunie 1990 și a Represiunii Antidemocratice.

Propunerea a fost votată cu 96 de voturi pentru, două împotrivă și două abțineri, urmând ca decizia să fie înaintată Camerei Deputaților, for decizional în acest caz.

Potrivit proiectului de lege, „se instituie ziua de 15 iunie ca Zi Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13 – 15 iunie 1990 și a Represiunii Antidemocratice, cu scopul de a cinsti memoria victimelor represiunii violente orchestrate de stat în iunie 1990, de a promova educația civică și de a preveni repetarea atrocităților”.

„În vederea marcării acestei zile, Televiziunea Română și Radioul Public difuzează, gratuit, emisiuni tematice despre evenimentele din 13 – 15 iunie 1990. Drapelul național va fi arborat în bernă la instituțiile publice centrale și locale”, mai prevede proiectul.

Autoritățile publice, instituțiile de învățământ, mass-media și organizațiile neguvernamentale sunt invitate să organizeze manifestări culturale, educative și comemorative dedicate memoriei victimelor și promovării valorilor democratice, evenimentele fiind finanțate de bugetele locale și centrale, în limita fondurilor aprobate anual.

Conform Rechizitoriului din iunie 2017, în zilele Mineriadei din 13-15 iunie, au murit, prin împușcare, patru persoane, în timp ce alte 1.388 au fost rănite.

Foto credit: Palatul Parlamentului