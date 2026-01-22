Care sunt semnele că un membru al unei comunități religioase ar putea fi o victimă a traficului de persoane

Traficul de persoane este un flagel care afectează zeci de mii de persoane la nivel mondial, iar victimele pot proveni din orice categorie socială, indiferent de vârstă, etnie sau statut economic.

În România, raportul pe 2024 Agenției Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a arătat că numărul victimelor a crescut în comparație cu ultimii cinci ani.

În acest sens, Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) a emis un ghid destinat comunităților religioase, prin care se poate descoperi dacă vreunul dintre membri este o victimă a traficului de persoane.

Potrivit acestui document, există mai mulți indicatori care pot sugera că între membrii comunității există victime ale acestui flagel. Totuși, prezența unuia dintre indicatori nu este o garanție că vorbim de o victimă, dar este un punct de pornire.

Un astfel de ghid a apărut și în limba română.

Semne că o persoană ar putea fi traficată

Comportamental, persoana:

pare să fie privată de hrană, somn, apă, îngrijiri medicale sau alte nevoi de bază;

are dintr-o dată, o stare materială superioară, subliniată prin bunuri scumpe și/sau sume de bani asupra sa;

are vânătăi sau alte semne de traumă fizică;

are tatuaje sau cicatrici care ar putea indica marcarea de către un traficant;

prezintă urme de tăieturi, arsuri sau alte semne de automutilare;

manifestă schimbări bruște sau dramatice de comportament;

absentează nemotivat de la slujbele religioase sau adunările comunității;

folosește un limbaj care ar putea indica efectuarea de servicii sexuale pentru bani;

devine brusc extrem de tăcută, evită contactul vizual și stă cu capul plecat;

lasă o altă persoană să vorbească în locul său, mai ales în interacțiuni cu figuri cu autoritate;

pare că oferă răspunsuri învățate dinainte sau repetate;

are dificultăți în a oferi răspunsuri logice la întrebări simple;

se comportă temătoare, anxioasă, tensionată, nervoasă sau pare deconectată.

Din punct de vedere social, semnele că persoana ar putea fi în pericol sunt:

are un iubit sau iubită vizibil mai în vârstă;

spune că are un tătic/o mămică de aur sau un protector similar;

prezintă comportamente nesănătoase de gestionare a stresului, cum ar fi consumul de droguri sau de alcool;

implicarea în comportamente sexuale care o expun riscurilor;

prezintă semne că ar putea suferi abuzuri din partea partenerului/partenerei;

pare să se angajeze în comportamente cu risc ridicat, chiar în detrimentul siguranței și/sau al consecințelor;

pare a avea restricții în a lua legătura cu familia, prietenii sau tutorele legal;

nu mai participă și nu manifestă interes pentru activitățile la care lua parte de obicei;

nu mai manifestă interes pentru planurile de viitor;

se referă la călătorii frecvente în alte orașe sau localități;

sublinierea faptului că este plătită foarte puțin sau deloc pentru munca prestată;

etalează de sume mari de bani sau venituri neexplicate ori se laudă cu un stil de viață extravagant, recent dobândit;

susține faptul că este complet independent/independentă financiar deși este la o vârstă fragedă;

locuiește cu un angajator sau are un angajator trecut ca îngrijitor ori contact de urgență;

pare să nu aibă libertatea de a renunța la locul de muncă.

Cum lucrează traficanții

Traficanții vizează adesea persoane fără rețea de suport social sau familial, cu locuințe instabile, experiențe traumatice sau abuzuri anterioare, statut de imigrare incert, cunoștințe limitate ale limbii de stat și incapacitatea de a recunoaște situațiile exploatatoare.

Potrivit documentului, traficanții caută victime în diferite locuri, cum ar fi online, în lăcașuri de cult sau la evenimente sociale. Traficanții atrag, păcălesc și, uneori, întrețin relații intime cu victimele lor.

Majoritatea victimelor sunt manipulate prin promisiuni false de dragoste, atenție și ajutor. De multe ori, traficanții și victimele par a fi într-o relație iubitoare, însă pot exista semne clare de înșelăciune, manipulare și constrângere.

Profilul traficantului

În această ipostază poate fi oricine, bărbat sau femeie. Pentru victime, aceștia pot fi parteneri într-o relație sentimentală, angajatori, colegi de muncă, persoane aflate într-o poziție de autoritate și influență, membri ai familiei, prieteni sau apropiați sau pur și simplu, necunoscuți.

Cum intră traficanții în contact cu victimele?

Din punct de vedere al unei comunități de credință, membrii acesteia trebuie să fie atenți la tentative de corupere a unora dintre ei, prin promisiuni de recompensare rapidă, o creștere a statutului social sau prin stoparea unor pretinse abuzuri.

La evenimentele organizate de comunitate, liderii religioși trebuie să fie atenți dacă există persoane necunoscute care ar putea să participe și dacă acestea manifestă un comportament suspect.

O altă modalitate de contactare a victimelor este prin rețelele sociale, aplicații și jocuri interactive online.

E prea frumos să fie adevărat

Traficanții își atrag victimele făcându-le să dezvolte o legătură emoțională. Liderii religioși trebuie să încurajeze persoanele din comunitate să își acorde timp pentru a cunoaște cu adevărat pe cineva. Nu trebuie împărtășite prea multe detalii personale pe internet.

Traficanții se prezintă rapid ca persoane de încredere. Sub pretextul iubirii, traficanții pot oferi să plătească pentru ca o posibilă victimă să călătorească într-un loc pentru un weekend. Liderii comunității trebuie să se asigure că dacă un membru decide să se întâlnească, întâlnirea să aibă loc într-un loc în care se simt în siguranță și confortabil.

Ofertele de locuri de muncă în domenii care sunt de obicei greu de accesat, cum ar fi modelingul sau actoria sunt probabil, prea frumoase să fie adevărate. Traficanții atrag victimele spre izolare, departe de comunitatea, prietenii și familia lor.

Liderii comunităților trebuie să crească gradul de conștientizare între membrii, cu privire la aceste „oferte”, mai ales dacă presupun relocarea în zone îndepărtate de familie sau izolate.

Implicarea Bisericii Ortodoxe Române

Biserica Ortodoxă Română a semnat, în 2020, un angajament cu privire la implicarea în prevenirea traficului de persoane.

Federația Filantropia a extins la nivel național un proiect pilot de informare a elevilor seminariști cu privire la fenomenul traficului de persoane.

Campanii de prevenire a traficului de persoane și de informare a tinerilor s-au desfășurat și în cadrul taberelor organizate de eparhiile din Patriarhia Română.

