Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi este o expresie a unității, a subliniat PS Teofil de Iberia

„Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi este o sărbătoare a unității”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia.

Arhiereul vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Aielo de Malferit, care și-a sărbătorit cu anticipație hramul.

Din cauza distanțelor mari și a programului de lucru din timpul săptămânii, în diaspora, hramul „Sfinților Trei Ierarhi” este sărbătorit într-o duminică apropiată, oferind întregii comunități posibilitatea să participe.

Unitatea

Preasfinția Sa a explicat semnificația unității și importanța sa pentru Biserică și pentru oameni.

„Sărbătoarea de astăzi s-a născut prin revelație, exprimând dorința fierbinte a Sfinților Trei Ierarhi de a trăi în pace și unire”, a spus ierarhul.

„Ea ne arată cât de mult prețuiește Dumnezeu acest mare dar al unirii dintre noi. Pentru această unitate Domnul Hristos S-a rugat cu sudori de sânge și a vărsat Sângele Lui pe Golgota”.

Mântuirea

Totodată, Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia a evidențiat sensul duhovnicesc al Evangheliei Duminicii lui Zaheu, prin care „Domnul Hristos ne vrea pe toți la masa Sa, în Împărăția Sa”.

„El n-a văzut în Zaheu doar un mare păcătos, așa cum vedea mulțimea, ci un fiu al lui Avraam, care avea nevoie de mântuire”.

Ierarhul a adresat și un îndemn: „De vom reuși să vedem și noi partea cea bună din fiecare om, faptul că fiecare om este fiul lui Dumnezeu, și vom dori mântuirea tuturor, atunci cu adevărat ne vom putea bucura de pace și unire, atât în veacul acesta, cât și în cel ce va să fie”.

Biserica Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi” se află la Biserica San Joaquin, Calle de la Ermita, 46812, Aielo de Malferit, Valencia, Spania.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei