S-a sfințit troița din apropierea Paraclisului Spitalului de Boli Cronice „Sf. Luca” din București

Troița din apropierea Paraclisului Spitalului de Boli Cronice „Sf. Luca” din București a fost sfințită săptămâna trecută, de către părintele Dragoș Frâncu împreună cu sobor de preoți de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor.

Cu această ocazie, s-a oficiat și Taina Sfântului Maslu. Troița a fost ridicată în amintirea celor care au trecut la Domnul în acest spital. De asemenea, această Sfântă Cruce are și rol misionar, pentru a le aminti tuturor, fie că sunt pacienți, aparținători sau lucrători medicali de Hristos cel Înviat.

Acest eveniment este doar primul dintr-o serie care va continua în perioada următoare. Astfel, cu ocazia praznicului Sfintei Cuvioase Parascheva se va sfinți troița de la Spitalul Clinic „Dr. Theodor Burghele” din sectorul 5 al Capitalei.

În continuare, în luna decembrie, se va sfinți troița din curtea Spitalului „Dr. Ioan Cantacuzino” din București.

