Rugăciuni pentru pace, la începutul noului an bisericesc, la Mănăstirea Robaia

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s-a rugat pentru pace în mijlocul credincioșilor prezenți la Mănăstirea Robaia, din județul Argeș, luni, cu ocazia Anului Nou Bisericesc.

Alături de un sobor de preoți și diaconi, IPS Calinic a citit mai multe rugăciuni pentru pace între popoarele lumii, îndemnând totodată pe toții preoții și monahii din cuprinsul Eparhiei să facă același lucru în lăcașurile pe care le păstoresc.

Arhiepiscopul a amintit că războiul este o tragedie în care au de suferit oameni nevinovați, dar Dumnezeu poate readuce pacea între națiunile lumii.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit și slujba parastasului pentru toți viețuitorii Mănăstirii Robaia care au trecut la Domnul de la întemeierea acesteia și până în prezent.

Potrivit Consiliului Județean Argeș, Mănăstirea Robaia are o vechime de peste șase sute de ani, începuturile sale fiind legate de anul 1389. Biserica poartă hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și este monument istoric.

Foto credit: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului