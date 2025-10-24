România trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică

Țara noastră va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când ora 04:00 dimineața va deveni ora 03:00. Astfel, ziua de duminică va fi cea mai lungă din an, având 25 de ore.

Pentru a facilita adaptarea la noul program, specialiștii recomandă ajustarea treptată a orei de culcare cu 10–15 minute în zilele premergătoare schimbării orei.

Totodată, se sugerează reducerea consumului de cafea și alcool, petrecerea mai mult timp în lumină naturală în prima parte a zilei și, dacă este posibil, un scurt somn la amiază, pentru menținerea echilibrului și a stării de energie.

Revenirea la ora oficială

Schimbarea orei a fost introdusă pentru a valorifica mai bine lumina naturală și a economisi energie. Ideea a fost propusă pentru prima dată în 1907 de britanicul William Willett, iar prima aplicare oficială a avut loc în 1916, în timpul Primului Război Mondial, în Germania și Marea Britanie.

În România, ora de vară a fost introdusă în 1932, suspendată în 1943 și reintrodusă definitiv în 1979, în contextul măsurilor de economisire a energiei.

Ora de vară este o ajustare sezonieră destinată folosirii mai eficiente a luminii naturale, prin mutarea ceasurilor cu o oră înainte. Ora de iarnă reprezintă timpul standard.

Deși Comisia Europeană a propus renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, statele membre nu au ajuns la un acord, iar decizia finală rămâne la nivel național.

