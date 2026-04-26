PS Timotei Prahoveanul: Femeile Mironosițe au fost ucenițele Domnului, care nu s-au lepădat de El nicio clipă

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a subliniat duminică la Catedrala Patriarhală faptul că Femeile Mironosițe au fost ucenițe ale Domnului Hristos, care nu s-au lepădat nicio clipă de credința lor.

„Troparul glasului al IV-lea de la Înviere pe care îl ascultăm în ziua respectivă atunci când se cântă ne spune despre ucenițele Domnului. Este un cuvânt foarte frumos, deși nu mai este foarte des folosit: ucenicii și ucenițele Domnului”.

„Aceste femei au arătat curaj, iubire până la capăt. Nu doar în zilele din urmă ale Mântuitorului când ucenicii s-au risipit, apoi au rămas ascunși prin case”, a spus Preasfinția Sa.

Răsplata dragostei

PS Timotei Prahoveanul a explicat că piatra de la mormânt a fost dată la o parte pentru ca Femeile Mironosițe să vadă mormântul gol, deoarece Mântuitorul nu mai era legat de legile lumii acesteia.

El li s-a arătat Femeilor Mironosițe pentru a le răsplăti dragostea și fidelitatea.

„Când toți ucenicii erau adunați la un loc și ușile erau încuiate de frica iudeilor, Mântuitorul a stat în mijlocul lor, ceea ce înseamnă că nu avea nevoie de ușile deschise sau de ferestrele care erau închise din același motiv”.

„Ni se spune că piatra de la mormânt a fost dată la o parte pentru femeile care au venit să vadă cele dintâi că trupul Domnului nu mai era acolo și pentru a răsplăti fidelitatea și dragostea lor, Mântuitorul s-a arătat lor întâi, și mai târziu ucenicilor, chiar dacă în aceeași zi. Dar dis de dimineață, mai întâi s-a arătat Mariei Magdalena și i-a dat mandatul să vestească ucenicilor”, a adăugat ierarhul.

Ce înseamnă a fi ucenic adevărat

Comportamentul Sfintelor Femei Mironosițe este un exemplu pentru ceea ce înseamnă slujirea adevărată.

„Ucenițele Domnului nu s-au lepădat de El nicio clipă. De aceea Mântuitorul mai întâi le-a binecuvântat, le-a spus să se bucure, le-a spus Pace vouă și ele au devenit apostoli ai apostolilor”.

„Iubiți credincioși, ucenicul în cazul nostru, ucenițele nu se lepădă nici când cineva este hulit, nici când cineva este trădat, nici când cineva este răstignit. Acela este ucenicul adevărat. De aceea în această accepțiune ucenicul care a scris despre acestea a mărturisit cu propria lui inimă și mână”.

„Acesta este ucenicul care mărturisește despre acestea și care a văzut acestea. Aceștia sunt ucenicii adevărați care nu se lepădă în vreme de tulburare. La fel este și cu prietenia, la fel este și cu rudenia și cu atâtea altele”, a explicat PS Timotei Prahoveanul.

O zi de cinstire a femeilor

Episcopul vicar a vorbit și despre Soborul Sfintelor Femei Românce, prăznuit pentru prima oară, în acest an.

„Acestea, cunoscute sau necunoscute, au mărturisit credința în Hristos de‑a lungul istoriei. Sunt pomenite sfinte mucenițe, cuvioase, monahii, doamne și mame creștine care au luminat viața Bisericii prin jertfa și rugăciunea lor”.

„În chip deosebit, ne amintim de mamele care și‑au crescut copiii în credință, de femeile care au suferit pentru Hristos și de cele care au slujit Biserica cu smerenie și dragoste. Pentru toate acestea, Biserica Ortodoxă Română a rânduit ca, în Duminica Femeilor Mironosițe, să fie pomenite femeile purtătoare de mir și toate femeile iubitoare de Dumnezeu”, a mai adăugat Preasfinția Sa.

Foto credit: Mircea Florescu / Basilica.ro

