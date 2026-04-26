Galerie foto: Sărbătoarea Sfintelor Femei Mironosițe la Mănăstirea Pantocrator (2026)

Mii de credincioși au participat duminică la hramul Mănăstirii Pantocrator din județul Teleorman, dedicat Sfintelor Femei Mironosițe.
Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de ierarhi și preoți în frunte cu mitropolitul grec Pantelimon de Veria, Naousa și Kampania.
Vezi albumul foto complet pe pagina noastră de Facebook.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene

Știri recente