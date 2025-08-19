Recunoștință pentru susținerea Episcopiei de Bălți: PS Antonie i-a înmânat Crucea Centenarului parohului din Horești

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Parohia Horești din raionul Fălești al Republicii Moldova.

Ca întotdeauna, Episcopul Antonie a înălțat rugăciuni pentru încetarea războiului din Ucraina și i-a îndemnat pe cei prezenți să înmulțească rugăciunea pentru pace în lume.

În cuvântul de învățătură, ierarhul s-a referit la textul Evangheliei din Duminica a 10-a după Rusalii, iar la final și-a exprimat recunoștința pentru activitatea Părintelui Paroh Mihail Nedelcu și a comunității pe care acesta o păstorește.

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Antonie a oficiat un Te Deum, slujbă de mulțumire pentru ajutorul trimis de Bunul Dumnezeu parohului și întregii sale familii și comunități.

Părintele episcop i-a mulțumit Părintelui Mihail Nedelcu pentru activitatea pastorală, pentru susținerea jertfelnică a activităților Episcopiei de Bălți și i-a înmânat Crucea Centenarului, distincție patriarhală acordată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Distincția este oferită „în semn de apreciere și binecuvântare pentru activitatea jertfelnică, rodnică și folositoare în viața și misiunea Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia, în duhul adevărului, al unității și la dăruirii iubitoare față de Hristos și de poporul dreptcredincios”.

Părintele paroh i-a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitului Părinte Antonie pentru vizită, precum și membrilor comunității. Ierarhul a fost invitată să revină oricândla Horești.

La eveniment a fost participat și Elena Revenco, primarul comunei Horești.

Parohia este ocrotită de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Foto credit: Episcopia de Bălți