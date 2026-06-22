O nouă raclă pentru moaștele Sf. Grigorie Dascălul a fost sfințită la Institutul „Marius Nasta” din Capitală

O nouă raclă pentru un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul a fost sfințită luni la Capela Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală, în cadrul manifestărilor liturgice dedicate ocrotitorului spiritual al instituției medicale.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de mai mulți clerici, printre care părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la Sectorul Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, și părintele Cristian Colibă, slujitorul capelei.

Fragmentul din moaștele Sfântului Grigorie Dascălul a fost dăruit capelei în anul 2016 de către Mănăstirea ilfoveană Căldărușani, iar noua raclă a fost realizată la Atelierele Patriarhiei Române.

Binecuvântarea Sf. Grigorie Dascălul

Părintele Alin Nica a arătat legătura dintre personalitatea Sfântului Grigorie Dascălul și misiunea desfășurată în cadrul Institutului „Marius Nasta”: „Aduce binecuvântare în această comunitate”.

„Nu se putea mai potrivită această rânduială de la Dumnezeu ca Sfântul Grigorie Dascălul să devină un ocrotitor și binefăcător al Institutului Marius Nasta. După cum știm din viața sfântului, s-a născut în București, un sfânt bucureștean care aduce binecuvântare la un spital din Capitală”.

Preotul a subliniat că ierarhul a îmbinat rugăciunea, cultura și grija față de aproapele, valori care se regăsesc și în activitatea desfășurată într-un spital.

„Sfântul Grigorie Dascălul a unit rugăciunea, cultura și filantropia, arătând că astfel este împlinită Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus. Și în acest paraclis al Institutului Marius Nasta se unește în chip minunat rugăciunea cu grija față de aproapele și milostenia”, a spus părintele Alin Nica.

Misiunea preotului în spital

Părintele Ionuț Tutea a evidențiat transformările prin care a trecut capela: „A cunoscut în ultima perioadă un proces de înfrumusețare și de dezvoltare deosebit de amplu. Au fost realizate lucrări administrativ-gospodărești, a fost înlocuit acoperișul și au fost amenajate spații necesare desfășurării activității și misiunii în spital”.

Potrivit părintelui consilier, noua raclă reprezintă o încununare a acestor eforturi și oferă credincioșilor posibilitatea de a se închina moaștelor Sfântului Grigorie Dascălul.

„A fost confecționată o raclă deosebit de frumoasă în care să fie păstrate moaștele și care să fie puse la închinare pentru toți cei care vin să-și găsească alinarea sufletească și trupească aici, în acest institut”.

Totodată, părintele Ionuț Tutea a subliniat rolul esențial al slujirii pastorale în spital: „Este una deosebit de importantă, pentru că oamenii vin aici copleșiți de suferințe și au nevoie să-și găsească alinarea”.

„Misiunea preotului în spital este una cu totul și cu totul specială. Nu este doar un preot al bolnavilor, ci al tuturor celor care, dintr-un motiv sau altul, trec pragul acestui spital”, a spus preotul.

Un moment deosebit

Părintele Cristian Colibă a amintit că noua raclă va rămâne în patrimoniul capelei alături de racla care adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Sfințit Mare Mucenic Haralambie.

„Sunt convins că acest lucru este de mare folos duhovnicesc atât pentru bolnavii acestui spital, cât și pentru personalul medical și auxiliar. Aici, în acest loc al suferinței, este nevoie de prezența vie și lucrătoare a sfinților pentru a aduce alinare și mângâiere pacienților, aparținătorilor și personalului acestui spital”, a spus slujitorul capelei.

La finalul evenimentului, părintele consilier Ionuț Tutea a oferit, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, rangul de iconom stavrofor părintelui Cristian Colibă, în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată în cadrul Institutului „Marius Nasta”.

Totodată, au fost acordate ordine și distincții unor persoane care s-au remarcat prin sprijinul oferit capelei și activității sale.

Capela Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” a fost sfințită în anul 2012 și are hramurile Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul și Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv.

Foto credit: Ziarul Lumina / Filip-Hristofor Cane