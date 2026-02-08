PS Varlaam Ploieșteanul: Postul este vremea în care suntem chemați să refacem legătura de iubire cu Dumnezeu Tatăl

„Să ne învrednicească Bunul Dumnezeu să avem înțelepciunea care ne întoarce la Hristos și să folosim timpul Postului Mare cu discernământ ca, într-adevăr, sărbătoarea Paștelui să fie pentru fiecare dintre noi o întoarcere la dragostea nesfârșită a Tatălui Ceresc”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

Explicând Parabola Întoarcerii Fiului Risipitor, Preasfinția Sa a subliniat că citirea ei este rânduită înainte de post pentru a ne aminti că toți suntem fii risipitori.

„Vremea postului este vremea în care suntem chemați să refacem această legătură de iubire cu Dumnezeu Tatăl, să ne cerem iertare, să ne plângem păcatele și cu îndrăzneală să venim către Dumnezeu, pentru că El, ca și Tatăl din Evanghelia de astăzi, atunci când facem un pas către El, El aleargă înaintea noastră, cum spunem și în rugăciunea de la sfârșitul Acatistului Mântuitorului Iisus Hristos: Am ieșit de la tine, ieși în căutarea mea, numără-mă între oile turmei tale”, spus ierarhul în predica rostită la Biserica Zlătari din Capitală.

Iubirea, indisolubil legată de libertate

Părintele episcop vicar patriarhal a vorbit și despre legătura indisolubilă dintre iubire și libertate.

„Evanghelia de astăzi ne arată cât de mare preț pune Dumnezeu pe libertatea omului pe care l-a creat. În ceea ce numim noi chipul lui Dumnezeu, adică buchetul de daruri cu care l-a învrednicit pe întâi un om, se numără nu numai rațiunea, afecțiunea, puterile sufletești, energia trupească, ci și această libertate a omului”, a subliniat Preasfinția Sa.

„Libertatea omului este respectată în mod nelimitat de Dumnezeu, până de acolo încât omul, în mod liber, L-a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume ca să mântuiască lumea din robia morții a iadului și a diavolului.”

Păcatul, stare alterată a firii umane

De asemenea, ierarhul a explicat starea nefirească în care ne aduce păcatul, care este îndepărtare de Dumnezeu în scopul urmării propriilor dorințe pătimașe.

„A-ți veni în fire înseamnă a reveni la normalitate. Atunci când Dumnezeu l-a zidit pe om, l-a făcut nemuritor, l-a împodobit cu chipul său și i-a fixat ca destinație, ca scop al vieții: să ajungă la asemănare cu Dumnezeu”, a explicat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

„Aceasta este starea firească a omului, a umanității, aceea de fiu al lui Dumnezeu, zidit după chipul Lui și menit să ajungă la asemănare cu El. De aceea, păcatul neascultării lui Adam este nefiresc, iar urmarea păcatului, care este moartea, este nefirească.”

„Starea firească este aceea de a fi fiu al lui Dumnezeu, zidit după chipul Lui și destinat să ajungă la asemănare cu El”, a reiterat ierarhul.

Îndemn la întoarcerea din risipire în timpul Marelui Post

Preasfinția Sa a mai subliniat că Tatăl din parabolă, care Îl simbolizează pe Dumnezeu Tatăl, este într-o permanentă stare de așteptare iubitoare în relația Sa cu omul – fapt indicat de imaginea vițelului îngrășat din timp pentru bucuria ospățului.

„Iubiți credincioși și credincioase, trăim într-o lume în care adeseori și noi, cei care suntem fiii ai Bisericii, rătăcim”, a avertizat părintele episcop vicar patriarhal.

„Ne apropiem de Sfântul și Marele Post al Paștelui și Evanghelia de astăzi ne arată cât de importantă este pocăința, întoarcerea noastră către Părintele Ceresc, pe Care L-am părăsit atunci când am săvârșit păcatul, pentru că păcatul este zidul despărțitor între om și Dumnezeu.”

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a slujit Duminică la Biserica Zlătari din Capitală, unde l-a instalat paroh pe Părintele Consilier Patriarhal Coordonator Ștefan Sfarghie, care preia ștafeta de la Părintele Consilier Patriarhal Onorific Nicolae Dascălu – atât ca nou paroh al comunității de la Biserica Zlătari, cât și ca nou director al Publicațiilor Lumina.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu