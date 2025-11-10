PS Varlaam Ploieșteanul a primit Medalia „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” a Arhiepiscopiei Bisericii Armene în România

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a primit duminică Medalia „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” a Arhiepiscopiei Bisericii Armene în România.

Distincția i-a fost înmânată cu prilejul resfințirii Catedralei Armene „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din București, de către Preasfințitul Părinte Datev Hagopian, Episcopul Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România.

Evenimentul a fost organizat cu prilejul aniversării a 110 ani de la sfințirea sfântului lăcaș și în urma lucrărilor recente de reabilitare a edificiului, iar toți cei care au sprijinit lucrările și comunitatea armeană din România au primit Medalia „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”.

La slujbă au participat Consilierul Prezidențial Ludovic Orban, Secretarul de Stat pentru Culte Ciprian Olinici, reprezentanți ai altor culte religioase și membri ai comunității armene.

Reafirmare a continuității mărturisirii armene

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

„Slujba de sfințire a Catedralei Arhiepiscopale, oficiată astăzi, reprezintă atât un moment liturgic solemn, încărcat de bucurie și lumină duhovnicească, cât și o reafirmare a continuității mărturisirii credinței apostolice armene în România”, a transmis Patriarhul României.

„Acest lăcaș de închinare, care păstrează în zidirea sa memoria unei comunități încercate, dar statornice în credință, își reînnoiește astăzi frumusețea liturgică, pentru a rămâne spațiul sfințit al rugăciunii comunitare și al păstrării cu fidelitate a tradiției armene.”

Părintele Patriarh Daniel a mai transmis că armenii din România constituie o comunitate purtătoare a unei moșteniri teologice, culturale și liturgice de profunzime, izvorâtă din jertfele înaintașilor ei.

Promovarea dialogului interetnic

Mesajul Președintelui României, Nicușor Dan, transmis de Consilierul Prezidențial Ludovic Orban, a fost că armenii din România au „contribuit la îmbogățirea patrimoniului național prin știință și arte și a promovat constant dialogul dintre etnii”.

„Armenii au dăruit României elite, oameni de cultură, școli și o etică a dialogului și respectului reciproc. Este o lecție de civilizație pe care avem datoria să o prețuim și să o ducem mai departe”, a transmis Președintele României, conform Agerpres.

Statul român ocrotește diversitatea culturală și spirituală

Secretarul de stat pentru culte, Ciprian Olinici, a evidențiat importanța Catedralei Armene din București pentru cultura și identitatea comunității armene din România.

„Pentru Secretariatul de Stat pentru Culte a fost onoare și o mare bucurie să sprijine lucrările de consolidare și înfrumusețare Catedralei, ca parte a politicii statului român de a pune în lumină patrimoniul atât de divers al cultelor religioase din România”, a spus Ciprian Olinici.

„Fie ca această catedrală să rămână un spațiu al memoriei, al istoriei, al fidelității față de rădăcini și al reconcilierii dintre tradiție și modernitate.”

Preasfințitul Părinte Datev Hagopian a mulțumit la final pentru tot sprijinul primit de comunitatea armeană de-a lungul timpului.

„Noi, în România, trăim de peste 1.000 de ani în calitate de armeni și fii ai Bisericii Apostolice Ortodoxe Armene. Iar acest lucru a fost posibil doar datorită domnitorilor, regilor statului român și a Bisericii Ortodoxe Române”, a spus Preasfinția Sa.

Întâistătătorul Eparhiei Armene din România, însoțit de o delegație a Bisericii Armene, s-a întâlnit sâmbătă, la Reședința Patriarhală, cu Patriarhul României. Apoi, delegația a vizitat Catedrala Mântuirii Neamului, avându-l ghid pe Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

Foto credit: Trinitas TV (captură ecran)