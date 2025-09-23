PS Varlaam Ploieșteanul: Biserica apreciază orice inițiativă de protejare și conservare a patrimoniului național

„Biserica urmărește cu mult interes, se bucură și apreciază orice inițiativă care are ca scop protejarea, conservarea, consolidarea și promovarea patrimoniului nostru cultural național”, a spus Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul la conferința despre Domeniul Regal Peleș, desfășurată marți la Biblioteca Centrală Universitară din București.

Preasfinția Sa, aflat la eveniment în calitate de delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a subliniat că acest patrimoniu reprezintă moștenirea cea mai de preț pe care strămoșii noștri au încredințat‑o generațiilor de astăzi și constituie, în același timp, cel mai puternic factor identitar al națiunii române.

„În acest moment, în care se caută soluții pentru protejarea palatelor Peleș și Pelișor, doresc să amintesc că Familia Regală a desfășurat, de‑a lungul celor 160 de ani, acțiuni concrete de susținere a monumentelor istorice”.

Familia regală și Biserica Ortodoxă Română

Episcopul vicar patriarhal a amintit că în anul acesta se împlinesc 160 de ani de la nașterea Regelui Ferdinand și 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, se împlinesc totodată și 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patriarhie, un eveniment strâns legat de viața dinastiei.

„Dacă autocefalia Bisericii Ortodoxe Române din 1885 este legată de Regele Carol I, proclamarea Patriarhiei Române în 1925 este strâns legată de Regele Ferdinand. Tot anul acesta comemorăm și 1.700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, convocat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare”.

Preasfinția Sa a amintit și de sfințirea Catedralei Naționale, edificiu susținut de Regele Carol I în cinstea eroilor Războiului de Independență, proiect reluat după Marea Unire de Regele Ferdinand, prin hrisovul adresat Sfântului Sinod, ca semn al recunoștinței față de ajutorul divin și ca simbol al unității neamului.

Un efort generos

La eveniment a participat Alteța Sa Regală Radu, Principele consort, care a apreciat efortul de protejare și punere în valoare a patrimoniului Domeniului Regal Peleș.

„Aș vrea să încep prin a vă aduce mulțumiri și prin a vă exprima admirația Majestății Sale pentru felul în care asociația și conferința merg înainte. Este un efort generos, întemeiat pe devotament față de valori și principii, dar și față de răspunderea pe care generațiile noastre o au față de instituția Coroanei, o instituție căreia îi datorăm statul român modern și multe dintre aspirațiile noastre de astăzi”.

Alteța Sa Regală a subliniat că responsabilitatea pentru conservarea patrimoniului național revine fiecăruia dintre noi.

„A avea grijă de aceste simboluri nu este doar o responsabilitate civică sau istorică, ci una profund morală, asemenea datoriei de a veghea asupra părinților sau copiilor noștri. Întâlnirile de la Peleș nu sunt doar prilejuri de reflecție, ci adevărate chemări adresate întregii societăți românești și spiritului european, pentru a păstra neatinsă identitatea statală a României”, a spus Principele Radu.

La eveniment au luat cuvântul și Andraș Demeter, ministrul culturii, prof. univ. dr. Augustin Ioan, președintele Asociației pentru Patrimoniul Regal Peleș și Sorin-Mihai Cîmpeanu, Președintele Consiliului Național al Rectorilor.

Participanții au vizionat un film documentar despre moștenirea spirituală și culturală românească, precum și valoarea artistică și istorică a Castelului Peleș.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu