Iubirea Mântuitorului s-a arătat pe Cruce, nu în cuvinte: PS Timotei Prahoveanul la Parohia Pleașa

„Mântuitorul Și-a arătat iubirea până la capăt, iar iubirea Lui s-a arătat, iubiți credincioși, pe Cruce, nu în cuvinte”, a subliniat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Duminică, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia Pleașa din județul Prahova, unde le-a vorbit credincioșilor despre starea de jertfă pe care trebuie să o adopte orice ucenic al Domnului.

„Să ne aducem aminte că, după cum a spus Mântuitorul, iubire mai mare ca aceasta nimeni nu are, ca viața sa să și-o pună pentru prietenii săi”, a spus Preasfinția Sa.

„Dacă vreunul dintre noi ar fi chemat să-și dea viața pentru cineva, am găsi felurite răspunsuri, pretexte: că nu e momentul, că nu eu sunt cel care trebuie să mă jertfesc pentru celălalt.”

Părintele episcop vicar a vorbit și despre pregătirea spirituală pentru cea mai mare sărbătoare a creștinătății, Învierea Domnului.

„Părinții Bisericii ne îndeamnă să așezăm înaintea Domnului inimile noastre, iar dacă inimile noastre nu sunt nici curate și nici nu le putem scoate din lăuntrul trupului, să le așezăm pe cale, măcar să ni le deschidem în preajma acestei sărbători și în perspectiva sau în vederea apropiatei sărbători a Învierii Domnului.”

„Și, dacă până acum n-am făcut nimic, nici nu ne-am ostenit postind, nici nu ne-am plâns păcatele, nici n-am vizitat pe cei care sunt mai săraci decât noi, în aceste zile care au mai rămas până la sărbătoarea Învierii Domnului, să nu uităm să facem acest lucru.

„Din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ne-am bucurat astăzi de liturghie arhierească, iar lucrul acesta ne dă curaj să ducem mai departe această lucrare frumoasă de împodobire cu pictură a sfintei noastre biserici și, sigur, așa cum spunea și Preasfinția Sa, de a zidi o biserică și în inimile credincioșilor, dar mai ales ale tinerilor care trec pragul bisericii noastre”, a declarat pentru Trinitas TV Părintele Paroh Marius Gheorghe.

Construirea noii biserici a Parohiei Pleașa a început în august 2018, iar în prezent este în curs de pictare. Are hramurile „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” și „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

Foto credit: Facebook / Parohia Pleașa