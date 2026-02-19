Rugăciune și mângâiere: PS Teofil Trotușanul a oficiat Sfântul Maslu la două cămine pentru vârstnici

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat miercuri Taina Sfântului Maslu la Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice și la Căminul de bătrâni al Asociației Sfinții Voievozi din Moinești.

La slujbă au participat clerici din Protopopiatul Moinești, alături de beneficiarii centrelor, personalul de îngrijire și reprezentanți ai autorităților locale.

Grijă pentru bătrâni

Ierarhul a subliniat grija pe care Biserica o manifestă față de persoanele aflate în suferință și neputință.

„Ne aflăm la Moinești pentru a aduce o mică alinare și o binecuvântare celor care aici poartă canonul sau povara bătrâneților și a neputințelor, dar care fac parte din familia noastră creștină”, a spus Preasfinția Sa.

„Anul acesta este închinat de Biserica Ortodoxă Română familiei creștine, iar din familia creștină fac parte copiii, părinții și bunicii. De aceea, pentru toți, Biserica se îngrijește și întinde o mână fiecăruia după trebuințele sale”.

Protopopiatul Moinești oficiază periodic astfel de slujbe pentru a aduce mângâiere sufletească și sprijin duhovnicesc persoanelor aflate în suferință sau în singurătate.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului