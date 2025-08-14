PS Teofil Trotușanul și preoții de caritate au oferit mângâiere pentru pacienții Spitalului Județean de Urgență Bacău

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, însoțit de preoții de caritate, a oferit, miercuri, sprijin și mângâiere pacienților Spitalului Județean de Urgență Bacău.

Vizita a început cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu în capela spitalului, eveniment duhovnicesc la care au luat parte personalul medical și o parte din pacienții internați.

După săvârșirea Sfântului Maslu, PS Teofil Trotușanul, însoțit de preoții de caritate, a vizitat pacienții din saloanele spitalului, oferindu-le un cuvânt de binecuvântare, însoțit de un kit igienico-sanitar și o iconiță.

Vizita s-a încheiat cu popasuri la capela spitalului, ocrotită de Sf. Pantelimon, unde slujește pr. Dan Rusu, gazda evenimentului, la heliportul spitalului și la Biserica și Așezământul Parohiei „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din vecinătatea unității medicale, unde delegația a fost primită de pr. paroh Adrian Alexandrescu

Această vizită a fost realizată cu sprijinul Organizația Internațională pentru Caritate Creștin Ortodoxă (IOCC) și al Federației Filantropia, prin intermediul Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” din Hârja și al Asociației Creștine de Caritate și Ajutor „Ovidenia Bacău 2005”.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului