PS Teofil Trotușanul a oferit o icoană cu moaștele Sf. Visarion Toia bisericii din satul natal al mărturisitorului

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oferit o icoană cu un fragment din moaște Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici parohiei „Sfinții Voievozi” din satul Secuieni, județul Bacău, localitatea natală a fostului stareț de la Lainici, recent canonizat.

Preasfinția Sa a remarcat faptul că, prin acest gest, se consemnează întoarcerea simbolică a Sfântului pe plaiurile natale.

„Nu este un lucru obișnuit ca un sfânt să se întoarcă la locurile natale și să fie primit așa cum l-ați primit dumneavoastră. În continuare, vă rog să aveți puțină răbdare pentru a asculta un act important: o însemnare-document semnată de Arhiepiscopul nostru, care consemnează un fapt deosebit”.

„Anume, că o părticică din Sfintele Moaște ale Cuviosului Visarion de la Lainici, originar de aici, din Secuieni, a fost oferită ca semn de binecuvântare de Mitropolitul Olteniei și de starețul Mănăstirii Lainici, cu prilejul canonizării locale ce a avut loc duminica trecută”, a spus PS Teofil Trotușanul.

Viața Sfântului Visarion

Părintele Răzvan Constantin Popovici, inspector eparhial în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, a vorbit credincioșilor despre viața Sfântului Visarion Toia.

Părintele a subliniat faptul că Sfântul Visarion a intrat în atenția autorităților comuniste prin lucrarea sa duhovnicească.

„Mulți oameni se vindecau la maslurile săvârșite de Sfântul Visarion, iar acest lucru a atras atenția regimului comunist. În 28 octombrie 1948 are loc o razie, iar Sfântul Visarion este arestat și eliberat după șapte zile”, a afirmat părintele, după care a povestit felul în care Sfântul a trecut la Domnul:

„Urmează o scenă dramatică: deși Sfântul arată că a cedat toate clădirile cerute, locotenentul îl bate atât de tare încât îl aruncă peste pridvor și îi fracturează piciorul drept… Un an mai târziu, rana se infectează grav; ajunge la spital și, pe 21 octombrie 1951, i se amputează piciorul drept. Revine în mănăstire, dar mai trăiește foarte puțin: la 8 noiembrie 1951, la ora 3 dimineața, se naște în ceruri.”

Un sat binecuvântat

În continuare, părintele a arătat cât de specială este localitatea Secuieni.

„Iubiți credincioși, sunteți dintr-o comună privilegiată. Puține sate din România se pot bucura de darul de a avea un sfânt născut din mijlocul lor, un fiu al locului, un rugător permanent pentru cei de aici”.

„Cunoașteți-i viața, citiți-i acatistul, apropiați-vă cu nădejde de el. Pentru cei care îi sunt „casnici” – fii ai satului său – nădăjduim că va răspunde cu multă grabă și milostivire”, a adăugat preotul.

Duminică, 9 noiembrie, a fost proclamată local canonizarea Sfântului Visarion de la Lainici.

