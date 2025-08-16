PS Teofil Trotușanul: Călătoria Preasfintei Născătoare de Dumnezeu a continuat și dincolo de mormântul de la Ghetsimani

Mănăstirea Văratec din județul Neamț și-a serbat hramul istoric vineri, când Sfânta Liturghie de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a fost oficiată de Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului împreună cu Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Sfinții Părinți și imongrafii Bisericii ne învață că, „așezându-se Izvorul Vieții (Maica Domnului) într-un mormânt, nu rămâne acolo, ci se transformă într-o scară”, a precizat Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

„Scara noastră către ceruri s-a transformat și a devenit mormântul din Ghetsimani, locul unde Maica Domnului a fost așezată. Astfel, întristarea noastră se transformă în bucurie.”

Scară către ceruri

„A fost primită pe brațe de către Fiul ei și a fost mutată de pe pământ la ceruri. Nu-i spunem Înviere, dar ea este de fapt o mutare a Învierii pentru că în Hristos nu există moarte, ci doar călătorie din cer în cer până ajungem la lumina cea neapropiată”, a adăugat ierarhul.

„Așadar, călătoria Preasfintei Născătoare de Dumnezeu a continuat și dincolo de mormântul de la Ghetsimani și s-a făcut scară către ceruri întâlnindu-se cu Preaiubitul ei Fiu.”

Binecuvântarea Maicii Domnului în Țara Sfântă

Preasfinția Sa a relatat și cum este cinstită Adormirea Maicii Domnului la sfântul ei mormânt din Grădina Getsimani, în Țara Sfântă, unde ierarhul a reprezentat Patriarhia Română timp de un deceniu.

„Una dintre binecuvântările care se arată la Ghetsimani este și aceea că precum cântăm în Prohod că de la margini au venit apostolii ca să își ia rămas bun la ceasul despărțirii de Maica Domnului, de fiecare dată, la praznicul Maicii, deasupra Ghetsimanilor vin norii care arată această binecuvântare”, a spus părintele episcop vicar.

„În Țara Sfântă, din luna martie și până în decembrie nu există picătură de ploaie și nici nori, decât cu această excepție când, deasupra Ghetsimanilor vin norii ca să arate binecuvântarea și să întărească cântările pe care noi le spunem cu multă iubire sufletească atunci când săvârșim prohodul.”

Astfel își arată Maica Domnului binecuvântarea asupra celor care ajung acolo și o cinstesc.

„Cei care ați venit astăzi aici, ați fost aduși ca pe norii cerului, pentru că ați pornit de la casele dumneavoastră făcând osteneală și jertfă, ați venit cu drag să vă întâlniți cu Maica Domnului ca și când ați fi mers într-un pelerinaj la Ghetsimani”, a mai spus ierarhul.

Ocrotitoare a obștilor monahale

Preasfințitu Părinte Teofil Trotușanul a amintit și că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este ocrotitoare a obștilor monahale, mai ales de maici.

„Această mănăstire o cinstește pe Maica Domnului pentru că așa au rânduit fericiții ei ctitori, dar nu este un praznic mai potrivit pentru o mănăstire de maici decât să o aibă pe Maica Domnului ca ocrotitoare și mamă.”

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit, la final, despre anumite aspecte duhovnicești ale sărbătorii.

„O sărbătoare ca aceasta ne adună. Maica Domnului are urechi să ne audă, are picioare să meargă acolo unde viețuiește fiecare dintre noi, acolo unde viețuim cu evlavie. Maica Domnului răspunde la toate nevoile noastre spirituale, dar și la cele materiale, dacă ne sunt de folos. Maica Domnului s-a dăruit total.”

Despre icoanele Nașterii Domnului și Adormirii Maicii Domnului

Părintele Arhiepiscop a comparat icoana Nașterii lui Hristos, unde Pruncul Sfânt este înfășat în iesle ca un mort în giulgiu depus în mormânt, cu icoana Adormirii Maicii Domnului, unde sufletul ei este reprezentat tot ca un prunc – ținut la piept de Fiul ei.

„Deci iată legătura ființială dintre Praznicul acesta și Praznicul Nașterii Domnului. O rugăm pe Maica Domnului să ne ocrotească, să ne încingă cu brâul ei și să ne acopere cu acoperământul ei cel dumnezeiesc”, a încheiat Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

La finalul evenimentului, maica stareță, stavrofora Iosefina Giosanu, a mulțumit celor doi ierarhi pentru slujire și cuvântul de învățătură și le-a oferit daruri: o icoană cu Maica Domnului Părintelui Arhiepiscop Ioachim și o icoană în care sunt reprezentați Sfântul Iosif de la Văratec și Sfântul Gheorghe Pelerinul pentru Părintele Episcop vicar Teofil Trotușanul.

Sâmbătă, obștea și-a cinstit al doilea ocrotitor, pe Sf. Cuv. Iosif de la Văratec, canonizat în 2008.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului