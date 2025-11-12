PS Teofil de Iberia, la hramul parohiei din Zaragoza: Moartea pentru Hristos înseamnă viață

Parohia „Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Vichentie” din Zaragoza, Spania, și-a sărbătorit marți ocrotitorul. Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereul vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, a subliniat că „moartea pentru Hristos înseamnă viață, iar viața în păcat înseamnă moarte”.

Cu ocazia hramului, Preasfinția Sa a fost alături de credincioși atât la Slujba Privegherii, cât și la Sfânta Liturghie. Arhiereul vicar a vorbit în predică despre curajul mărturisirii credinței și puterea jertfei creștine.

„Pomenirea Sfântului Mucenic Vichentie de Zaragoza, împreună cu Sfântul Mare Mucenic Mina și cu ceilalți mucenici, astăzi pomeniți, este prilej de bucurie sfântă dar și de insuflare duhovnicească”.

„În lupta cu răul, cu păcatul care ne împresoară atât de mult, doar o atitudine martirică este cu adevărat mântuitoare”, a adăugat ierarhul.

Scurt istoric

Parohia din Zaragoza a fost înființată în anul 2003, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, primul și actualul paroh fiind părintele Aurel Nae.

După o perioadă în care slujbele au avut loc într-o capelă oferită de Arhiepiscopia Romano-Catolică din Zaragoza, comunitatea a amenajat în 2008 actualul lăcaș de cult, sfințit în 2009 de Mitropolitul Iosif, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei și Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei.

În 2018, parohia a devenit proprietara imobilului, iar la subsolul bisericii funcționează Școala Parohială, unde se desfășoară activități educative și culturale pentru copiii și tinerii români din Zaragoza.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei