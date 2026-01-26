PS Macarie, conferință la ASCOR Arad pe tema familiei creștine

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va susține o conferință, luni, 2 februarie, de la ora 18:00, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, a anunțat ASCOR Arad.

Tema conferinței este „Familia astăzi: cum cresc copiii și cum se formează tinerii?”, iar PS Macarie va împărtăși din experiența sa pastorală și misionară în rândul românilor din străinătate.

Potrivit organizatorilor, Preasfinția Sa a fost alături de „familii, tineri și copii în viața lor de credință” în Europa de Nord de-a lungul anilor.

Conferința se înscrie în tematica Anului omagial al Pastorației familiei creștine în Patriarhia Română. Totodată, acest eveniment este primul din seria acțiunilor ASCOR din anul 2026.

Preasfințitul Părinte Macarie a fost ales, în martie 2008, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Episcop al Episcopiei Europei de Nord.

