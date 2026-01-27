PS Lucian se implică pentru salvarea unei biserici vechi de peste două secole

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a săvârșit Sfânta Liturghie, duminică, în biserica Parohiei Forotic, județul Caraș-Severin, acolo unde sfântul lăcaș are nevoie de consolidare.

Biserica are hramurile Învierea Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae și are nevoie de reabilitare, fiind grav afectată de alunecările de teren înregistrate în zonă.

„Nu am slujit de câțiva ani aici Sfânta Liturghie și iată, ne-am gândit ca la începutul anului 2026 să mergem în comunitățile, în parohiile unde nu am mai avut Liturghie arhierească de mai mulți ani. Însă, aici la Forotic, am venit și pentru această biserică foarte frumoasă, care se află pe o înălțime, pe un deal, dar care din punct de vedere al structurii, al rezistenței, suferă foarte mult”.

„Cred că aici la Forotic putem vorbi și de o alunecare de teren, iar biserica are un grad ridicat de risc seismic, pentru că fisurile sunt profunde de sus până jos și trebuie să acționăm și să ne implicăm cât mai repede ca să salvăm această sfântă biserică, pentru că e singura din această localitate”, a spus PS Lucian.

Cooperare pentru o biserică

După Sfânta Liturghie, Episcopul Caransebeșului a prezidat o ședință de lucru cu privire la starea bisericii și pașii de urmat pentru reabilitarea acesteia.

La întâlnire au participat Ioan Dragomir, prefectul județului Caraș-Severin, Alexandru Sporea, primarul localității, preotul paroh Florin Falcă și membrii Consiliului Parohial.

Biserica din Forotic a fost ctitorită în anul 1735 și a fost finalizată în anul 1743, când a fost și sfințită la sărbătoarea Învierii Domnului, de către episcopul Isaia Antonovici.

