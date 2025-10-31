PS Iustin: Viața Arhiepiscopului Justinian a fost una cu Evanghelia lui Hristos

„Viața Arhiepiscopului Justinian a fost una cu Evanghelia lui Hristos”, a spus Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, la slujba de pomenire oficiată joi la Mănăstirea Rohia, la nouă ani de la trecerea la Domnul a Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian.

Ziua de pomenire a început cu Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, în prezența Preasfințitului Părinte Iustin.

După slujbă, ierarhii, clericii și pelerinii au mers în procesiune la mormântul Arhiepiscopului Justinian, aflat în curtea Mănăstirii Rohia, unde a fost săvârșit parastasul de pomenire.

Datoria de cinstire a înaintașilor

Preasfințitul Părinte Iustin a evocat personalitatea luminoasă a Arhiepiscopului Justinian, pe care l-a numit „ctitorul spiritual al Mănăstirii Rohia”:

„Mănăstirea Rohia a iubit-o și i-a asigurat continuitatea și dăinuirea. Este ctitorul spiritual al mănăstirii Rohia, care a dat o dimensiune cultural-spirituală deosebită și pastorală de excepție”.

„22 de ani am slujit împreună, purtând jugul acestei episcopii mult-pătimitoare”, a mai adăugat ierarhul.

Episcopul Maramureșului și Sătmarului a evidențiat datoria pe care o avem în cinstirea înaintașilor: „Este o datorie sfântă să ne cinstim înaintașii și chipurile de lumină care ne-au fost modele”.

Casa memorială

Părintele Mihai Tira, președintele Fundației „Justinian Arhiepiscopul”, a amintit de realizarea casei memoriale dedicate ierarhului, inaugurată în 2021, la împlinirea a 100 de ani de la nașterea Preasfinției Sale:

„Una dintre cele mai mari bucurii și împliniri ale noastre este realizarea casei memoriale a Arhiepiscopului Justinian. Acest monument s-a realizat la împlinirea a 100 de ani de la nașterea Preasfinției Sale, în 2021”.

„Cei care doresc să-i treacă pragul vor găsi printre cele mai importante și prețioase lucruri care au aparținut Arhiepiscopului Justinian, obiecte personale, veșminte, cărți din biblioteca personală, chiar și undele manuscrise foarte importante”, a mai adăugat părintele.

La miezul zilei, clopotele tuturor bisericilor, mănăstirilor și schiturilor din Episcopia Maramureșului și Sătmarului au bătut în același timp, în semn de recunoștință pentru cel care a fost timp de decenii păstor, duhovnic și părinte al eparhiei din nordul țării.

Foto credit: Facebook / Episcopia Maramureșului și Sătmarului