Trupul PS Emilian Crișanul a fost adus la Catedrala Veche din Arad: Un om care și-a îndeplinit pe deplin datoria

„Să ne rugăm pentru odihna binemeritată pe care o are un om care și-a îndeplinit datoria pe deplin”, a spus vineri seara Arhiepiscopul Timotei al Aradului la aducerea trupului neînsuflețit al Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul la Catedrala Veche din Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a oficiat slujba de priveghi și a evocat personalitatea ierarhului și lucrarea sa în slujba Bisericii.

„Trăim acest moment, dar dorința a fost să nu se întâmple. De multă vreme urmărim cu teamă viața celui ce este fratele nostru, părintele nostru. Nu ne-am dat seama cât ne va lipsi de acum înainte”.

Suferință îndelungată

Arhiepiscopul Aradului a subliniat că trecerea la Domnul a Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul a venit după o suferință îndelungată, pe care a purtat-o cu răbdare.

„Voia lui Dumnezeu așa a fost, dar spre răsplătirea ostenelilor pe care le-a avut în viața aceasta și, mai ales, a purtării unei boli nemiloase, pe care au încercat doctori renumiți să o biruiască, dar biruința este a proniei dumnezeiești”.

„Dumnezeu l-a chemat pentru osteneala pe care a depus-o în scurta viață, dar cu prisosință și în folosul țării și al Bisericii”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

A făcut cinste Bisericii

Arhiepiscopul Timotei a arătat că întreaga Biserică îl conduce cu rugăciune pe ultimul drum pe ierarhul trecut la Domnul.

„Gândurile tuturor credincioșilor noștri se îndreaptă spre cel ce a făcut cinste Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. A cinstit acest loc cu toată disponibilitatea și cu tot devotamentul, iar pentru aceasta îi suntem recunoscători”.

„Ne dăm seama întotdeauna, la sfârșitul vieții unui om, cât a făcut pentru cei din jurul lui. Dumnezeu să primească sufletul în cortul drepților Lui! Domnul să-l miluiască pentru misiunea pe care a împlinit-o!”, a subliniat la final Înaltpreasfinția Sa.

Credincioșii pot aduce până duminică un ultim omagiu fostului Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Trupul neînsuflețit al Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul va fi dus apoi la Mănăstirea Neamț, unde va fi înmormântat marți.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului