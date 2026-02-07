Simpozion despre familie la Iași: PS Antonie va prezenta chipuri de tați și mame de dincolo de Prut

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va prezenta duminică, 8 februarie, la Palatul Braunstein din Iași, chipuri de tați și mame de dincolo de Prut.

Prezentarea Preasfinției Sale se va intitula „Sinaxar de peste Prut – chipuri de tați și mame” și va face parte din Simpozionul „Familia – locul devenirii noastre”, organizat de Parohia „Sf. Haralambie” din Iași cu prilejul hramului acestei comunități.

La eveniment, organizat în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română, vor mai vorbi prof. dr. Laura Maria Cârstea, pr. prof. dr. Adrian Dinu și Anastasia-Cristiana Ilie.

În cadrul simpozionului vor fi premiați elevii participanți la concursul de eseuri pe tema familiei, organizat la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Iași. Totodată, va fi prezentată expoziția de pictură „Flori din inimă de mamă”, semnată de doamna Liliana Crețu, mamă a cinci copii.

Palatul Braunstein se află pe Strada Cuza Vodă nr. 2, Iași.

