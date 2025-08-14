PS Antonie i-a înmânat unui preot din raionul Soroca distincția „Crucea Centenarului” acordată de Patriarhul Daniel

Părinte Dumitru Bob, parohul Bisericii „Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava” din Volovița, raionul Soroca, Republica Moldova, a fost distins de Părintele Patriarh Daniel cu Crucea Centenarului, o distincție specială a Anului omagial 2025 în Patriarhia Română.

Aceasta i-a fost înmânată duminică de Preasfințitul Părinte Atonie, Episcop de Bălți.

Pentru pace

Ierarhul a slujit împreună cu preotul în biserica din Volovița și a rostit cuvântul de învățătură, în care a explicat textul evanghelic din Duminica a 9-a după Rusalii, referitor Umblarea pe mare a lui Petru și Potolirea furtunii de către Mântuitorului Iisus Hristos.

„Izvorul păcii sufletești este Hristos. Sufletul omului, fără Dumnezeu, va fi tot timpul zbuciumat. Liniștea sufletească o dă doar Dumnezeu. Fericitul Augustin referindu-se la pacea pe care Dumnezeu o aduce sufletului a spus, într-un context: Neliniștit este sufletul meu Doamne până se va odihni întru Tine”, a subliniat ierarhul.

„Cu Dumnezeu, sufletul omului se odihnește, fără Dumnezeu – este tot timpul agitat. Omul îndepărtat de Dumnezeu, dacă mai este stăpânit și de mândrie, cum se întâmplă în cele mai dese cazuri, are un suflet tulburat.”

În cadrul Sfintei Liturghii, PS Antonie a înălțat rugăciuni pentru încetarea războiului din Ucraina și i-a îndemnat pe cei prezenți să înmulțească rugăciunea pentru pace în lume.

Aprecieri pentru misiune și mărturisire

Crucea Centenarului i-a fost acordată parohului din Volovița „în semn de apreciere și binecuvântare pentru activitatea jertfelnică, rodnică și folositoare în viața și misiunea Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia, în duhul adevărului, al unității și al dăruirii iubitoare față de Hristos și de poporul dreptcredincios”.

Părintele episcop i-a mulțumit Părintelui Dumitru pentru activitatea sa din Episcopia de Bălți și pentru promovarea adevărului istoric din acest teritoriu canonic.

Preotul i-a transmis mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru înalta distincție și Preasfințitului Părinte Antonie pentru vizită, invitându-l să revină.

Comunitatea din localitatea Volovița, Soroca, pusă sub ocrotirea „Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava” a fost înregistrată în luna mai a anului 2016. Piatra de temelie a fost sfințită de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, în 11 octombrie 2016. În noiembrie 2017 s-au turnat plăcile și s-au finisat bolțile. Preasfințitul Părinte Antonie a oficiat prima Sfântă Liturghie în 2 iunie 2018.

Comunitatea a primit un sprijin financiar substanțial din partea Secretariatului de Stat pentru Culte al Guvernului României.

Foto credit: Episcopia de Bălți