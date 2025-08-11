PS Antonie a vizitat șantierele a două biserici din Bălți aflate în construcție

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a vizitat, vineri, pe șantierele a două biserici aflate în construcție, „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” din Sângerei și „Sfântul Antonie cel Mare și Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” din Bălți.

Comunitățile care ridică aceste biserici au fost înființate cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Antonie, ca răspuns la dorința credincioșilor „de a fi în comuniune cu Biserica neamului, o aspirație firească pentru orice român basarabean.”

În mod simbolic, la temelia bisericii din Bălți au fost așezate pietre de la Mănăstirea Putna, iar la Sângerei pietre de la Peștera Sfintei Cuvioase Teodora din Munții Neamțului.

Construcțiile se desfășoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și beneficiază de sprijinul Guvernului României și al arhim. Nicodim Gheorghiţă, starețul Mănăstirii Hadâmbu, unul dintre ctitorii de seamă ai noilor sfinte lăcașuri de cult.

În cadrul vizitelor, Episcopul Antonie a constatat stadiul lucrărilor și a încurajat echipele implicate în construirea bisericilor, subliniind importanța lor pentru consolidarea comunităților basarabene.

Foto credit: Episcopia de Bălți / Facebook