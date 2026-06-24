Protos. Serghie Pârău: Nașterea Înaintemergătorului reprezintă o mărturie că Dumnezeu nu uită rugăciunile oamenilor

„Nașterea Înaintemergătorului reprezintă o mărturie că Dumnezeu nu uită rugăciunile oamenilor”, a spus miercuri protosinghelul Serghie Pârău, la Catedrala Patriarhală.

Părintele a evidențiat că exemplul părinților Sfântului Ioan ne învață să nu abandonăm rugăciunea și încrederea în Dumnezeu.

„Lucrarea dumnezeiască depășește calculele omenești. Dumnezeu vede întregul drum al vieții și lucrează spre folosul nostru chiar atunci când înțelegerea noastră rămâne limitată. El lucrează cu înțelepciune și iubire, conducând toate către împlinirea planului său mântuitor”, a spus părintele.

Protosinghelul a subliniat nașterea minunată a Sfântului Ioan Botezătorul, care îndeamnă la răbdare și credință.

„Sfinții Zaharia și Elisabeta au așteptat ani îndelungați împlinirea rugăciunilor lor. Dumnezeu a lucrat la vremea potrivită. Din perspectivă omenească speranța părea stinsă. Din perspectivă dumnezeiască, momentul pregătit pentru împlinire abia se apropia. Mulți dintre oameni poartă astăzi poveri asemănătoare”.

Mărturisirea lui Mesia

Părintele Serghie Pârău a spus că viața Sfântului Ioan Botezătorul a avut o singură direcție, anume mărturisirea lui Mesia.

„Această chemare a Sfântului Ioan ne încurajează să credem că fiecare om este chemat de Dumnezeu la o lucrare. Nimeni nu vine întâmplător în lume. Fiecare existență poartă o vocație, un rost și o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu”.

De asemenea, protos. Serghie Pârău a evidențiat îndemnul permanent la pocăință al Sfântului Ioan Botezătorul.

„El cheamă la schimbarea vieții. Pocăința reprezintă începutul oricărei apropieri de Dumnezeu. Pustia în care predica Ioan are și o semnificație duhovnicească. Ea simbolizează sufletul golit de har. Ea trimite către inima în care s-au adunat patimile, egoismul și uitarea de Dumnezeu. În această pustie lăuntrică răsună glasul prorocului și astăzi, pentru că lumea contemporană traversează o profundă criză spirituală”.

La finalul predicii, părintele protosinghel i-a îndemnat pe credincioși să ia exemplul vieții Sfântului Ioan Botezătorul.

„Din viața sa să învățăm că adevărată măreție se află în slujirea lui Dumnezeu, că pocăința reprezintă începutul înnoirii sufletești și că mărturisirea adevărului cere curaj. Glasul Sfântului Ioan continuă să răsune peste veacuri: Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui”.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu