Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 28-a după Rusalii

În Duminica a 28-a după Rusalii (a Sf. Strămoși după trup ai Domnului), membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în Parohia „Sfântul Iosif cel Milostiv” – Bucium, Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea „Toți Sfinții” din cadrul Centrului Eparhial din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în filia Bogda a Parohiei Comeat din Timișoara.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Paris (La Courneuve), Franța.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Ludwigsburg, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sfinții Împărați” din Chicago, Statele Unite ale Americii.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Mănăstirea Pătroaia, județul Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji în Parohia Apateu, județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Plymouth, Regatul Unit.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji în Parohia „Sfântul Sfinţit Mucenic Elefterie” Aosta, Italia.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji în Parohia „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica și Sfântul Ierarh Martin de Tours” – Linz II-Traun, Austria, împreună cu Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în Parohia Beiuș III, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Catedrala Episcopală din Drobeta-Turnu Severin.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji pe șantierul Paraclisului Episcopal „Duminica Sfinților Români” din orașul Bălți, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în Parohia Bumbăcari din București.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în Parohia „Sfântul Spiridon” din Țăndărei, județul Ialomița.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Mănăstirea ,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Valea Mare, județul Covasna.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji în Parohia Meri, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Florești Stoieneși, județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji în Parohia „Sfinții Apostoli”- Balș, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji în Biserica „Sfântul Ilie” din Mihai Bravu, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon” din orașul Șimleu Silvaniei, aflată în incinta Spitalului Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș”.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Duminica Tuturor Sfinților” din Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localiatea Srediște, Republica Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji în Biserica din Otlaca Pustă (Pusztaottlaka), Ungaria.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji în Parohia „Învierea Domnului” din localitatea Trieste.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Burgos, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji în Parohia „Izvorul Tămăduirii și Sfintele Cuvioase Parascheva de la Iași, Teodora de la Sihla și Ana Vikinga de Novgorod” din Århus, Danemarca.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii”, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sfântul Gheorghe și Sfinții Epictet și Astion”, Saint-Hubert, Quebec, Canada.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji în Parohia „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica şi Sfântul Patrick” din Cork, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în Paraclisul „Sfântul Ioan Botezătorul” al Fundației „Sfânta Tecla” din București.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în Parohia Săvinești, județul Neamț.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Sfântul Dumitru” din Florești, județul Cluj.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji în Parohia Timişoara – Zona Soarelui.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji în Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” Gura Solcii, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Bogdana, județul Bacău.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, va sluji la Catedrala Veche din Arad.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Bixad, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Deva.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Mucenic Sebastian” din San Sebastian Donostia, Spania.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene