Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 11-a după Rusalii

În Duminica a 11-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Parohia Oneaga, județul Botoșani.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Parohia Românească „La Sfânta Înviere” din Viena, Austria.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Parohia Predești, județul Dolj.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Teologul” din Chișinău, Republica Moldova.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Parohia Boholț, județul Brașov.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Parohia Românească „Sfânta Treime” din Troy, în statul american Michigan.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Eforie Sud, județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Mănăstirea Văleni, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a Parohiei C.A. Rosetti, județul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Parohia Chelmac, județul Arad, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Marginea, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji la filia Satu Nou a Parohiei Crețești de Sus, județul Vaslui.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va efectua vizite pastorale în eparhie.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Paraclisul „Sfinții Ierarhi Sava Brancovici, Ilie Iorest și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei” de la Reședința Episcopală din Oradea.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Bozânta Mare, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la filia din Gornenți a Parohiei Podeni, județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Parohia „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din Glodeni, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Parohia Larga Nouă, raionul Cahul, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Slobozia, județul Ialomița.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Paraclisul Episcopal „Soborul Sfinților Apostoli” din incinta Centrului Eparhial din Miercurea Ciuc, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Fanurie” din Siliștea Gumești, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Biserica „Sfânta Treime”-Smârda din Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji Biserica „Sfântul Nicolae” din Turcoaia, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a Parohiei Ghelari, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din localitatea Iancaid, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Parohia „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din Sântimbru, județul Alba.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Vilaller, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Parohia „Învierea Domnului, Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul” din Oslo, Regatul Norvegiei.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sfântul Gheorghe și Sfinții Epictet și Astion” din Saint-Hubert, Québec, Canada.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din Capitală.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Parohia „Buna Vestire și Soborul Sfinților Putneni” – Paraclis Mitropolitan din Sculeni, raionul Ungheni, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din München, Germania.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Sâi, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din filia Poienița Voinii a Parohiei Ruda, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Domnului și Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel” din Cenicientos, Spania.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților